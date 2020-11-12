مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

ملاعب - وكالات

تقام اليوم الخميس 12 -11-2020، العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم خلال فترة التوقف الدولية، سواء في التصفيات المؤهلة لنهائيات النسخة المقبلة من كأس العالم 2022، وتصفيات كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، بالإضافة إلى تصفيات أمم أفريقيا.



تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم

بوليفيا × الإكوادور – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 6

الأرجنتين × باراجواى – الثانية من فجر الجمعة – على قناة beIN Sports HD 1



التصفيات المؤهلة ليورو 2020

جورجيا × مقدونيا الشمالية – السابعة مساء – على قناة beIN Sports HD 1

المجر × أيسلندا – العاشرة إلا ربع مساء – على قناة beIN Sports HD 3

ايرلندا الشمالية × سلوفاكيا – العاشرة إلا ربع مساء – على قناة beIN Sports HD 2

صربيا × اسكتلندا - العاشرة إلا ربع مساء – على قناة beIN Sports HD 1



تصفيات امم افريقيا

اوغندا × جنوب السودان – الثالثة عصرا

الكاميرون × موزمبيق – السادسة مساء

زامبيا × بوتسوانا – السادسة مساء

غانا × السودان - السادسة مساء – على قناة beIN Sports HD 7

كوت ديفوار × مدغشقر – التاسعة مساء

الجزائر × زيمبابوي - التاسعة مساء – على قناة beIN Sports HD 7



كأس الخليج العربى الإماراتى

بنى ياس × حتا – الرابعة عصرا – على قناة AD SPORTS 2 HD

عجمان × الفجيرة – الرابعة عصرا – على قناة AD SPORTS 3 HD

الجزيرة × اتحاد كلباء – السابعة مساء - AD SPORTS 1 HD







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المصدر : ملاعب

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