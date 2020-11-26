مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري _ تستأنف اليوم الخميس 26-11-2020، منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بالدوري الأوروبي، حيث تعود عدد من الفرق الكبرى لاستئناف مبارياتها في البطولة الأوروبية على غرار آرسنال وتوتنهام وليستر من إنجلترا، وميلان وروما من الدوري الايطالي وباير ليفركوزن من الدوري الألماني.





مواعيد مباريات دوري المحترفين :

العقبة × الجزيرة - الساعة الرابعة - القناة الرياضية

سحاب × الصريح - الساعة السادسة - القناة الرياضية



مواعيد مباريات الدوري الاوروبي



مولده النرويجي × آرسنال الانجليزي- الساعة الثامنة إلا 5 دقائق- على قناة beIN Sports HD 2 .



ليل الفرنسي × ميلان الايطالي- الساعة الثامنة إلا 5 دقائق- على قناة beIN Sports HD 1 .



براجا البرتغالي × ليستر الانجليزي- الساعة الثامنة إلا 5 دقائق- على قناة beIN Sports HD 9 .





كلوج الروماني × روما الايطالي- الساعة الثامنة إلا 5 دقائق- على قناة beIN Sports HD 4 .





نابولي الايطالي × ريجيكا الكرواتي- الساعة العاشرة مساء- على قناة beIN Sports HD 2 .





توتنهام الانجليزي × لودوجوريتس البلغاري- الساعة العاشرة مساء - على قناة beIN Sports HD 1 .





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المصدر : ملاعب



