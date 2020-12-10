الخميس 10-12-2020
الوكيل الاخباري

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الخميس، 10-12-2020 03:16 م

مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري _ تقام اليوم الخميس 10-12-2020، العديد من المواجهات في مختلف ملاعب العالم أبرزها ختام منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروباليج"، بالموسم الكروي الجاري 2020-2021، أبرزها مواجهة  أرسنال الإنجليزي مع دوندالك الايرلندي، وميلان الإيطالي مع سبارتا براج التشيكي.

مواعيد مباريات الدوري الأردني اليوم
الحسين إربد × شباب الأردن - الرابعة مساء 
سحاب × الأهلي - السادسة والنصف مساء
مواعيد مباريات الدوري الأوروبي اليوم
سيسكا صوفيا البلغارى × روما الإيطالي – الثامنة إلا خمس دقائق – على قناة beIN Sports HD 4       
دوندالك الايرلندى × آرسنال الإنجليزى - الثامنة إلا خمس دقائق – على قناة beIN Sports HD 2       
باير ليفركوزن × سلافيا براج - الثامنة إلا خمس دقائق – على قناة beIN Sports HD 5
ايندهوفن × نيقوسيا القبرصى - الثامنة إلا خمس دقائق – على قناة beIN Sports HD 9
نابولي × ريال سوسيداد - الثامنة إلا خمس دقائق – على قناة beIN Sports HD 1
ستاندر دو لياج × بنفيكا - الثامنة إلا خمس دقائق – على قناة beIN Sports HD 7
سيلتك × ليل الفرنسي – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 6   
سبارتا براج × ميلان – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 4    
ليستر سيتى × آيك أثينا - العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 2
توتنهام هوتسبير × رويال انتويرب – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات دوري الخليج العربي
العين × عجمان – الرابعة مساء
النصر × الفجيرة – الرابعة مساء
الشارقة × الوصل – السابعة مساء

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المصدر : ملاعب 


 




 

 


 

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