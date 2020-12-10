مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري _ تقام اليوم الخميس 10-12-2020، العديد من المواجهات في مختلف ملاعب العالم أبرزها ختام منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروباليج"، بالموسم الكروي الجاري 2020-2021، أبرزها مواجهة أرسنال الإنجليزي مع دوندالك الايرلندي، وميلان الإيطالي مع سبارتا براج التشيكي.



مواعيد مباريات الدوري الأردني اليوم

الحسين إربد × شباب الأردن - الرابعة مساء

سحاب × الأهلي - السادسة والنصف مساء

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي اليوم

سيسكا صوفيا البلغارى × روما الإيطالي – الثامنة إلا خمس دقائق – على قناة beIN Sports HD 4

دوندالك الايرلندى × آرسنال الإنجليزى - الثامنة إلا خمس دقائق – على قناة beIN Sports HD 2

باير ليفركوزن × سلافيا براج - الثامنة إلا خمس دقائق – على قناة beIN Sports HD 5

ايندهوفن × نيقوسيا القبرصى - الثامنة إلا خمس دقائق – على قناة beIN Sports HD 9

نابولي × ريال سوسيداد - الثامنة إلا خمس دقائق – على قناة beIN Sports HD 1

ستاندر دو لياج × بنفيكا - الثامنة إلا خمس دقائق – على قناة beIN Sports HD 7

سيلتك × ليل الفرنسي – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 6

سبارتا براج × ميلان – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 4

ليستر سيتى × آيك أثينا - العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 2

توتنهام هوتسبير × رويال انتويرب – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 1



مواعيد مباريات دوري الخليج العربي

العين × عجمان – الرابعة مساء

النصر × الفجيرة – الرابعة مساء

الشارقة × الوصل – السابعة مساء



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المصدر : ملاعب



