مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري _ تقام اليوم الخميس 10-12-2020، العديد من المواجهات في مختلف ملاعب العالم أبرزها ختام منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروباليج"، بالموسم الكروي الجاري 2020-2021، أبرزها مواجهة أرسنال الإنجليزي مع دوندالك الايرلندي، وميلان الإيطالي مع سبارتا براج التشيكي.
مواعيد مباريات الدوري الأردني اليوم
الحسين إربد × شباب الأردن - الرابعة مساء
سحاب × الأهلي - السادسة والنصف مساء
مواعيد مباريات الدوري الأوروبي اليوم
سيسكا صوفيا البلغارى × روما الإيطالي – الثامنة إلا خمس دقائق – على قناة beIN Sports HD 4
دوندالك الايرلندى × آرسنال الإنجليزى - الثامنة إلا خمس دقائق – على قناة beIN Sports HD 2
باير ليفركوزن × سلافيا براج - الثامنة إلا خمس دقائق – على قناة beIN Sports HD 5
ايندهوفن × نيقوسيا القبرصى - الثامنة إلا خمس دقائق – على قناة beIN Sports HD 9
نابولي × ريال سوسيداد - الثامنة إلا خمس دقائق – على قناة beIN Sports HD 1
ستاندر دو لياج × بنفيكا - الثامنة إلا خمس دقائق – على قناة beIN Sports HD 7
سيلتك × ليل الفرنسي – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 6
سبارتا براج × ميلان – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 4
ليستر سيتى × آيك أثينا - العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 2
توتنهام هوتسبير × رويال انتويرب – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات دوري الخليج العربي
العين × عجمان – الرابعة مساء
النصر × الفجيرة – الرابعة مساء
الشارقة × الوصل – السابعة مساء
المصدر : ملاعب