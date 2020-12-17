مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري _ تقام اليوم الخميس 17-12-2020، العديد من المواجهات في مختلف ملاعب العالم أبرزها مواجهة أستون فيلا المحترف ضمن صفوفه الثنائي المصري محمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدي مع بيرنلي في الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، بالإضافة إلى لقاء شيفيلد يونايتد مع مانشستر يونايتد.



مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم

أستون فيلا × بيرنلي – الثامنة مساء – على قناة beIN Sports HD 2

شيفيلد يونايتد × مانشستر يونايتد – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 2



مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم

روما × تورينو – العاشرة إلا ربع مساء – على قناة beIN Sports HD 4



مواعيد مباريات دوري الخليج العربي اليوم

بني ياس × الشارقة – الرابعة عصرا

الظفرة × حتا – الرابعة عصرا

الوصل × الجزيرة – السابعة مساء



مواعيد مباريات كأس خادم الحرمين

الباطن × أبها – الثانية والربع عصرا – على قناة KSA Sports 3 HD

الاتفاق × الفيصلى – الرابعة والنصف إلا خمس دقائق – على قناة KSA Sports 2 HD

الهلال × الفتح – الخامسة إلا ثلث مساء – على قناة KSA Sports 1 HD

الوحدة × الاتحاد – السابعة والثلث مساء – على قناة KSA Sports 1 HD

الأهلى × العين - السابعة والثلث مساء – على قناة KSA Sports 2 HD



مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم

الجونة × المصري البورسعيدى – الثانية والنصف عصرا – على قناة أون تايم سبورت

الإسماعيلى × الإنتاج الحربى – الخامسة مساء – على قناة أون تايم سبورت

بيراميدز × الزمالك – السابعة والنصف مساء – على قناة أون تايم سبورت







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المصدر : ملاعب



