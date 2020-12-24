مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري _ تقام اليوم الخميس 24-12-2020، عدد قليل من المباريات فى مختلف ملاعب العالم ضمن منافسات الموسم الكروي الجديد 2020-2021، أبرزها مواجهة المغرب ضد ليبيا في دورة شمال إفريقيا تحت 20 عاما، ولقاء وادي دجلة أمام سموحة في الدوري المصري.
مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم
وادي دجلة ضد سموحة - السابعة والنصف مساء - على قناة أون تايم سبورت
مواعيد مباريات دورة شمال إفريقيا اليوم
المغرب ضد ليبيا - الثالثة عصرا - على قناة المغربية الرياضية
مواعيد مباريات الدوري التركي اليوم
سيفاس سبور ضد جينشلار بيرلجي - الثالثة عصرا
قيصري سبور ضد كونيا سبور - الثالثة عصرا
تشايكور ريزا سبور ضد أنطاليا سبور - السادسة مساء
أنقرة جوجو ضد بشكتاش - السادسة مساء
المصدر : ملاعب