الخميس 24-12-2020
الوكيل الاخباري

الحكومة تحدد موعد رفع الحظر الجمعة

قرار حكومي حاسم بشأن الحظر الشامل قريبا

تصريح حكومي جديد بشأن الرواتب

إصدار قرارات متعلقة بمعادلة الشهادات غير الأردنية

توضيح هام من وزارة الصحة حول لقاح كورونا

مواطن يروي تفاصيل مؤلمة لحادث سير خطف طفليه ويشكو شركة تأمين

أسعار الذهب الخميس 24/12/2020

انتهاء امتحان الشامل للدورة الشتوية اليوم

وفيات الخميس 24/12/2020

مؤتمر حكومي للكشف عن إجراءات جديدة بسبب كورونا

الخميس، 24-12-2020 12:44 م

مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

1220201993617479009701


الوكيل الإخباري _ تقام اليوم الخميس 24-12-2020، عدد قليل من المباريات فى مختلف ملاعب العالم ضمن منافسات الموسم الكروي الجديد 2020-2021، أبرزها مواجهة المغرب ضد ليبيا في دورة شمال إفريقيا تحت 20 عاما، ولقاء وادي دجلة أمام سموحة في الدوري المصري.

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم
 
وادي دجلة ضد سموحة - السابعة والنصف مساء - على قناة أون تايم سبورت

مواعيد مباريات دورة شمال إفريقيا اليوم
 
المغرب ضد ليبيا - الثالثة عصرا - على قناة المغربية الرياضية
مواعيد مباريات الدوري التركي اليوم
 
سيفاس سبور ضد جينشلار بيرلجي - الثالثة عصرا

قيصري سبور ضد كونيا سبور - الثالثة عصرا

تشايكور ريزا سبور ضد أنطاليا سبور - السادسة مساء

أنقرة جوجو ضد بشكتاش - السادسة مساء

اضافة اعلان
 

المصدر : ملاعب 



 




 

 


 

إقرأ ايضا
7a35a98a-143e-4b94-8342-24e68674c78b

لوشيسكو على أبواب إنجاز تاريخي مع الهلال

medium_2020-12-8bc584f7be

محمد صلاح صفقة مستحيلة في ريال مدريد!

20180717150405678

ريال مدريد يستقر على خليفة راموس

1220201993617479009701

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

68536c55-58fb-4c4d-a712-0df3fcc61d0c

مانشستر سيتي يوجه ضربة قاضية لميسي

mohamed-salah-liverpool-real-madrid-2019-20_1nca82ut4f5zy1bzk6rbltw3rv

محمد صلاح يهدد صفقة ريال مدريد المرتقبة

أخبار متعلقة
Untitled-4

مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

Untitled-4

مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

Untitled-4

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

Untitled-4

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

Untitled-4

مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

102020210549134235324

مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة