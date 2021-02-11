مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري _ تقام اليوم الخميس 11-2-2021 عدد من المباريات في مختلف ملاعب العالم ضمن منافسات الموسم الكروي الجديد 2020-2021، أبرزها المواجهة المرتقبة بين بايرن ميونخ الألماني وتيجريس أونال المكسيكي في نهائي كأس العالم للأندية، ولقاء أتلتيك بيلباو ضد ليفانتي في ذهاب الدور نصف النهائي من كأس ملك إسبانيا.



مواعيد مباريات كأس العالم للأندية اليوم



الأهلي ضد بالميراس - الساعة الخامسة مساء - على قناة beIN SPORT HD 1 - المركز الثالث والرابع

بايرن ميونخ ضد تيجريس أونال - الساعة الثامنة مساء - على قناة beIN SPORT HD 1 - المباراة النهائية

مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا اليوم



أتلتيك بيلباو ضد ليفانتي - الساعة العاشرة مساء

مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم



الاتفاق ضد أبها - الساعة الخامسة وخمس دقائق مساء - على قناة السعودية الرياضية

الأهلي ضد الاتحاد - الساعة السابعة والثلث مساء - على قناة السعودية الرياضية

مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم



غزل المحلة ضد سيراميكا - الساعة الثانية والنصف عصرا - على قناة أون تايم سبورت



أسوان ضد البنك الأهلي - الساعة الثانية والنصف عصرا - على قناة أون تايم سبورت



مصر المقاصة ضد الإنتاج الحربي - الساعة الخامسة مساء - على قناة أون تايم سبورت



مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي



وولفرهامبتون ضد ساوثهامبتون - الساعة السابعة والنصف مساء - على قناة beIN SPORT HD 2



بارنسلي ضد تشيلسي - الساعة العاشرة مساء - على قناة beIN SPORT HD 2

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المصدر : ملاعب



