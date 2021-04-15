مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

الوكيل الاخباري - تقام اليوم الخميس 15 - 4 - 2021 عدة مباريات في مختلف ملاعب العالم ضمن منافسات الموسم الكروي الجاري 2020-2021، على رأسها، مباراتي أرسنال وسلافيا براج، ومانشستر يونايتد ضد غرناطة في إياب ربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي 2020-2021.

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مواعيد مباريات الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

مانشستر يونايتد X غرناطة – 10 مساءً - beIN Sports 1 HD Premium

سلافيا براج X أرسنال – 10 مساءً - beIN Sports 2 HD Premium

روما X أياكس أمستردام – 10 مساءً - beIN Sports 3 HD Premium

فياريال X دينامو زغرب – 10 مساءً - beIN Sports HD Xtra 1



مواعيد مباريات دوري أبطال أسيا والقنوات الناقلة

الدحيل X الشرطة – 8.45 مساءً - GSA live

إستقلال دوشنبه X شباب أهلي دبي – 10 مساءً - GSA live

الهلال السعودي X أجمك – 10 مساءً - GSA live

إستقلال طهران X الأهلي السعودي –11.15 مساءً - GSA live

ملاعب