الخميس 15-04-2021
الوكيل الاخباري
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الخميس، 15-04-2021 03:52 م

مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

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الوكيل الاخباري - تقام اليوم الخميس 15 - 4 - 2021 عدة مباريات في مختلف ملاعب العالم ضمن منافسات الموسم الكروي الجاري 2020-2021، على رأسها، مباراتي أرسنال وسلافيا براج، ومانشستر يونايتد ضد غرناطة في إياب ربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي 2020-2021.

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مواعيد مباريات الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة
مانشستر يونايتد X غرناطة – 10 مساءً - beIN Sports 1 HD Premium
سلافيا براج X أرسنال – 10 مساءً - beIN Sports 2 HD Premium
روما X أياكس أمستردام – 10 مساءً - beIN Sports 3 HD Premium
فياريال X دينامو زغرب – 10 مساءً - beIN Sports HD Xtra 1

مواعيد مباريات دوري أبطال أسيا والقنوات الناقلة
الدحيل X الشرطة – 8.45 مساءً -  GSA live
إستقلال دوشنبه X شباب أهلي دبي – 10 مساءً - GSA live
الهلال السعودي X أجمك – 10 مساءً - GSA live
إستقلال طهران X الأهلي السعودي –11.15 مساءً - GSA live

ملاعب

 




 

 


 

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