مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تقام اليوم الخميس 29-12-2022 عدد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، على رأسها مباراة أتلتيكو مدريد وإلتشي في الجولة الـ 15 من مسابقة الدوري الإسباني، ولقاء الزمالك والإسماعيلي بالجولة الـ 10 من مسابقة الدوري المصري



مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة



جيرونا X رايو فاليكانو – 7 مساء - beIN Sports HD 1



ريال بيتيس X أتلتيك بيلباو – 9.15 مساء - beIN Sports HD 1



أتلتيكو مدريد X إلتشي – 11:30 مساء - beIN Sports HD 1



مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة



لوريان X مونبلييه – 8 مساء – beIN Sports Connect



ستاد ريمس X رين – 10 مساءا - beIN Sports Connect



مارسيليا X تولوز – 12 مساءا - beIN Sports Connect



نيس X لانس – 11 مساءا - beIN Sports Connect





مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة



المصري البورسعيدي X أسوان – 5 مساء – ONTime Sports



الزمالك X الإسماعيلي – 7 مساء - ONTime Sports

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ملاعب