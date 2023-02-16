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الخميس، 16-02-2023 02:13 م

مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم الخميس 16 - 2 - 2023 عدداً من المباريات المهمة، على رأسها مباراة برشلونة ضد مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي، فضلا عن مباريات دوري المؤتمر الأوروبي.

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة
برشلونة X مانشستر يونايتد – الساعة 7:45 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

شاختار دونيتسك X رين – الساعة 8:45 مساء على قناة beIN Sports 3 HD Premium        

أياكس أمستردام X يونيون برلين – الساعة 8:45 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium      

ريد بول سالزبورج X روما – الساعة 8:45 مساء

يوفنتوس X نانت – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium    

سبورتنج لشبونةX  ميتييلاند – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports 3 HD Premium     

باير ليفركوزن X موناكو – الساعة 11 مساء على قناة XTRA beIN Sports 1 HD      

إشبيلية X آيندهوفن – الساعة 11 مساء على قناة XTRA beIN Sports 1 HD      
  
مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي والقنوات الناقلة
كارباج اجدام  X جنت – الساعة 8:45 مساء    

طرابزون سبورX  بازل – الساعة 8:45 مساء على قناة beIN Sports 1 HD      

بودو   Xليخ بوزنان – الساعة 8:45 مساء    

سبورتنج براجا  X فيورنتينا – الساعة 8:45 مساء على قناة XTRA beIN Sports 2 HD          

لاتسيو X كلوج – الساعة 11 مساء      

آيك لارناكا X دنيبرو 1 – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports 2 HD        

شيريف تيراسبول X بارتيزان بلجراد – الساعة 11 مساء      

لودوجوريتس رازجراد   X أندرلخت – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports 1 HD
  
مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة
العدالة X الطائي – الساعة 5 مساء على قناة SSC 1                  

الاتفاق X الاتحاد – الساعة 7:30 مساء على قناة SSC 1  

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