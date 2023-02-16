مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم الخميس 16 - 2 - 2023 عدداً من المباريات المهمة، على رأسها مباراة برشلونة ضد مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي، فضلا عن مباريات دوري المؤتمر الأوروبي.
مواعيد مباريات الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة
برشلونة X مانشستر يونايتد – الساعة 7:45 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium
شاختار دونيتسك X رين – الساعة 8:45 مساء على قناة beIN Sports 3 HD Premium
أياكس أمستردام X يونيون برلين – الساعة 8:45 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium
ريد بول سالزبورج X روما – الساعة 8:45 مساء
يوفنتوس X نانت – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium
سبورتنج لشبونةX ميتييلاند – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports 3 HD Premium
باير ليفركوزن X موناكو – الساعة 11 مساء على قناة XTRA beIN Sports 1 HD
إشبيلية X آيندهوفن – الساعة 11 مساء على قناة XTRA beIN Sports 1 HD
مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي والقنوات الناقلة
كارباج اجدام X جنت – الساعة 8:45 مساء
طرابزون سبورX بازل – الساعة 8:45 مساء على قناة beIN Sports 1 HD
بودو Xليخ بوزنان – الساعة 8:45 مساء
سبورتنج براجا X فيورنتينا – الساعة 8:45 مساء على قناة XTRA beIN Sports 2 HD
لاتسيو X كلوج – الساعة 11 مساء
آيك لارناكا X دنيبرو 1 – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports 2 HD
شيريف تيراسبول X بارتيزان بلجراد – الساعة 11 مساء
لودوجوريتس رازجراد X أندرلخت – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports 1 HD
مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة
العدالة X الطائي – الساعة 5 مساء على قناة SSC 1
الاتفاق X الاتحاد – الساعة 7:30 مساء على قناة SSC 1
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة