مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم الخميس 16 - 2 - 2023 عدداً من المباريات المهمة، على رأسها مباراة برشلونة ضد مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي، فضلا عن مباريات دوري المؤتمر الأوروبي.



مواعيد مباريات الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

برشلونة X مانشستر يونايتد – الساعة 7:45 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium



شاختار دونيتسك X رين – الساعة 8:45 مساء على قناة beIN Sports 3 HD Premium



أياكس أمستردام X يونيون برلين – الساعة 8:45 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium



ريد بول سالزبورج X روما – الساعة 8:45 مساء



يوفنتوس X نانت – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium



سبورتنج لشبونةX ميتييلاند – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports 3 HD Premium



باير ليفركوزن X موناكو – الساعة 11 مساء على قناة XTRA beIN Sports 1 HD



إشبيلية X آيندهوفن – الساعة 11 مساء على قناة XTRA beIN Sports 1 HD



مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي والقنوات الناقلة

كارباج اجدام X جنت – الساعة 8:45 مساء



طرابزون سبورX بازل – الساعة 8:45 مساء على قناة beIN Sports 1 HD



بودو Xليخ بوزنان – الساعة 8:45 مساء



سبورتنج براجا X فيورنتينا – الساعة 8:45 مساء على قناة XTRA beIN Sports 2 HD



لاتسيو X كلوج – الساعة 11 مساء



آيك لارناكا X دنيبرو 1 – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports 2 HD



شيريف تيراسبول X بارتيزان بلجراد – الساعة 11 مساء



لودوجوريتس رازجراد X أندرلخت – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports 1 HD



مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

العدالة X الطائي – الساعة 5 مساء على قناة SSC 1



الاتفاق X الاتحاد – الساعة 7:30 مساء على قناة SSC 1

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