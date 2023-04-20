الخميس 20-04-2023
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الخميس، 20-04-2023 12:21 م

مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم الخميس 20-4-2023 العديد من المباريات الهامة، على رأسها مباراة مانشستر يونايتد ضد إشبيلية في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي 2022-2023.

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة
 
 روما X فينورد – 10 مساء - beIN Sports 3 HD Premium

إشبيلية X  مانشستر يونايتد – 10 مساء - beIN Sports 1 HD Premium

سبورتينج لشبونة X   يوفنتوس– 10 مساء - beIN Sports 2 HD Premium


سانت جيلواز  البلجيكي  X  باير ليفركوزن– 10 مساء - beIN Sports HD Xtra 1

مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي والقنوات الناقلة
إي زد آلكمار الهولندي X إندرلخت البلجيكي – 7.45 مساء - beIN Sports 2 HD Premium

ليخب وزنان X فيورنتينا الإيطالي – 7:45 مساء - beIN Sports HD Xtra 1


وست هام  X  جينت البلجيكي– 10 مساء - beIN Sports HD Xtra 2

نيس الفرنسي  X  بازل السويسري– 10 مساء - beIN Sports HD 2 English

مواعيد مباريات الدوري التركي
 
سيفاس سبور X طرابزون – 8:30 مساء 

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
 
المصري X الإسماعيلي – 10.15 مساء – ONTime Sports

سيراميكا X الاتحاد– 10.15 مساء - ONTime Sports

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