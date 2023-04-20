مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم الخميس 20-4-2023 العديد من المباريات الهامة، على رأسها مباراة مانشستر يونايتد ضد إشبيلية في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي 2022-2023.



مواعيد مباريات الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة



روما X فينورد – 10 مساء - beIN Sports 3 HD Premium



إشبيلية X مانشستر يونايتد – 10 مساء - beIN Sports 1 HD Premium



سبورتينج لشبونة X يوفنتوس– 10 مساء - beIN Sports 2 HD Premium





سانت جيلواز البلجيكي X باير ليفركوزن– 10 مساء - beIN Sports HD Xtra 1



مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي والقنوات الناقلة

إي زد آلكمار الهولندي X إندرلخت البلجيكي – 7.45 مساء - beIN Sports 2 HD Premium



ليخب وزنان X فيورنتينا الإيطالي – 7:45 مساء - beIN Sports HD Xtra 1





وست هام X جينت البلجيكي– 10 مساء - beIN Sports HD Xtra 2



نيس الفرنسي X بازل السويسري– 10 مساء - beIN Sports HD 2 English



مواعيد مباريات الدوري التركي



سيفاس سبور X طرابزون – 8:30 مساء



مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة



المصري X الإسماعيلي – 10.15 مساء – ONTime Sports



سيراميكا X الاتحاد– 10.15 مساء - ONTime Sports

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