مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم الخميس 20-4-2023 العديد من المباريات الهامة، على رأسها مباراة مانشستر يونايتد ضد إشبيلية في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي 2022-2023.
مواعيد مباريات الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة
روما X فينورد – 10 مساء - beIN Sports 3 HD Premium
إشبيلية X مانشستر يونايتد – 10 مساء - beIN Sports 1 HD Premium
سبورتينج لشبونة X يوفنتوس– 10 مساء - beIN Sports 2 HD Premium
سانت جيلواز البلجيكي X باير ليفركوزن– 10 مساء - beIN Sports HD Xtra 1
مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي والقنوات الناقلة
إي زد آلكمار الهولندي X إندرلخت البلجيكي – 7.45 مساء - beIN Sports 2 HD Premium
ليخب وزنان X فيورنتينا الإيطالي – 7:45 مساء - beIN Sports HD Xtra 1
وست هام X جينت البلجيكي– 10 مساء - beIN Sports HD Xtra 2
نيس الفرنسي X بازل السويسري– 10 مساء - beIN Sports HD 2 English
مواعيد مباريات الدوري التركي
سيفاس سبور X طرابزون – 8:30 مساء
مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
المصري X الإسماعيلي – 10.15 مساء – ONTime Sports
سيراميكا X الاتحاد– 10.15 مساء - ONTime Sports
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