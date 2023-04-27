مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - يقام اليوم الخميس 27-4-2023 عدد من المباريات أبرزها قمة توتنهام ضد مان يونايتد في العاشرة والربع مساء، ضمن منافسات الجولة الـ33 من مسابقة الدوري الإنجليزي الموسم الجاري 2022-2023.
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
إيفرتون X نيوكاسل يونايتد – 9.45 مساء - beIN Sports 2 HD Premium
ساوثهامبتون X بورنموث – 9.45 مساء - beIN Sports 3 HD Premium
توتنهام X مانشستر يونايتد – 10.15 مساء - beIN Sports 1 HD Premium
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
فالنسيا X بلد الوليد – 8.30 مساء - beIN Sports HD 2
فياريال X إسبانيول – 8.30 مساء - beIN Sports HD 1
أتلتيك بيلباو X إشبيلية – 11 مساء - beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات كأس إيطاليا والقنوات الناقلة
فيورنتينا X كريمونيزي – 10 مساء - AD SPORTS Premium 1
مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة
الطائي X أبها – 7 مساء
العدالة X التعاون – 7 مساء
الاتحاد X الشباب – 9.30 مساء
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