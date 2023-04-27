مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - يقام اليوم الخميس 27-4-2023 عدد من المباريات أبرزها قمة توتنهام ضد مان يونايتد في العاشرة والربع مساء، ضمن منافسات الجولة الـ33 من مسابقة الدوري الإنجليزي الموسم الجاري 2022-2023.



مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

إيفرتون X نيوكاسل يونايتد – 9.45 مساء - beIN Sports 2 HD Premium



ساوثهامبتون X بورنموث – 9.45 مساء - beIN Sports 3 HD Premium



توتنهام X مانشستر يونايتد – 10.15 مساء - beIN Sports 1 HD Premium





مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

فالنسيا X بلد الوليد – 8.30 مساء - beIN Sports HD 2



فياريال X إسبانيول – 8.30 مساء - beIN Sports HD 1



أتلتيك بيلباو X إشبيلية – 11 مساء - beIN Sports HD 1





مواعيد مباريات كأس إيطاليا والقنوات الناقلة

فيورنتينا X كريمونيزي – 10 مساء - AD SPORTS Premium 1





مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

الطائي X أبها – 7 مساء



العدالة X التعاون – 7 مساء



الاتحاد X الشباب – 9.30 مساء

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