الخميس 27-04-2023
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الخميس، 27-04-2023 01:48 م

مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري -  يقام اليوم الخميس 27-4-2023 عدد من المباريات أبرزها قمة توتنهام ضد مان يونايتد في العاشرة والربع مساء، ضمن منافسات الجولة الـ33 من مسابقة الدوري الإنجليزي الموسم الجاري 2022-2023.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
إيفرتون X نيوكاسل يونايتد – 9.45 مساء - beIN Sports 2 HD Premium

ساوثهامبتون X بورنموث – 9.45 مساء - beIN Sports 3 HD Premium

توتنهام X مانشستر يونايتد – 10.15 مساء - beIN Sports 1 HD Premium

 
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
فالنسيا X بلد الوليد – 8.30 مساء - beIN Sports HD 2     

فياريال X إسبانيول – 8.30 مساء - beIN Sports HD 1

أتلتيك بيلباو X إشبيلية – 11 مساء - beIN Sports HD 1    

 
مواعيد مباريات كأس إيطاليا والقنوات الناقلة
فيورنتينا X كريمونيزي – 10 مساء - AD SPORTS Premium 1

 
مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة
الطائي X أبها – 7 مساء

العدالة X التعاون – 7 مساء

الاتحاد X الشباب – 9.30 مساء

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