الخميس 18-05-2023
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الخميس، 18-05-2023 02:13 م

مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري - تقام اليوم الخميس 18-5-2023 عدد من المباريات في مختلف المسابقات، يتصدرها لقاء إشبيلية ضد يوفنتوس في إياب نصف نهائي بطولة الدوري الأوروبي على ملعب "رامون سانشيز بيزاخون"، ومباراة باير ليفركوزن وروما الإيطالي بنفس الدور.


مواعيد مباريات الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة
 
إشبيلية X يوفنتوس – 10 مساء - beIN Sports 1 HD Premium

باير ليفركوزن X روما – 10 مساء - beIN Sports 2 HD Premium

مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي والقنوات الناقلة
 
بازل X فيورنتينا – 10 مساء - beIN Sports HD Xtra 2

ألكمار الهولندي X وست هام – 10 مساء - beIN Sports HD Xtra 1

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
 
نيوكاسل يونايتد X برايتون – 9.30 مساء - beIN Sports 3 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري التركي
 
فنربخشة X طرابزون سبور – 8 مساء

مواعيد مباريات الدوري السعودي
 
أبها X الاتفاق – 7 مساء

الشباب X الوحدة – 7 مساء

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
 
الزمالك X أسوان – 8 مساء – ONTime Sports

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