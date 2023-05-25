مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تقام اليوم الخميس 25-5-2023 على العديد من المباريات في مختلف المسابقات، يتصدرها قمة مان يونايتد ضد تشيلسي في الجولة الـ 32 المؤجلة من مسابقة الدوري الإنجليزي الموسم الجاري 2022-2023.
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
مانشستر يونايتد X تشيلسي – 10 مساء - beIN Sports 1 HD Premium
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
ريال مايوركا X فالنسيا – 8.30 مساء - beIN Sports HD 1
أوساسونا X أتلتيك بيلباو – 10.30 مساء - beIN Sports HD 2
مواعيد مباريات كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا والقنوات الناقلة
فرنسا X جامبيا – 9 مساء - beIN Sports 3 HD Premium
أوروجواي X إنجلترا – 9 مساء - beIN Sports 2 HD Premium
كوريا الجنوبية X الهندوراس – 12:00 صباح الجمعة - beIN Sports 3 HD Premium
العراق X تونس – 12:00 صباح الجمعة - beIN Sports 2 HD Premium
مواعيد مباريات كأس تركيا
أنقرة غوجو X إسطنبول باشاك شهير – 8.30 مساء
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