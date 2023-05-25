مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تقام اليوم الخميس 25-5-2023 على العديد من المباريات في مختلف المسابقات، يتصدرها قمة مان يونايتد ضد تشيلسي في الجولة الـ 32 المؤجلة من مسابقة الدوري الإنجليزي الموسم الجاري 2022-2023.





مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة



مانشستر يونايتد X تشيلسي – 10 مساء - beIN Sports 1 HD Premium



مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة



ريال مايوركا X فالنسيا – 8.30 مساء - beIN Sports HD 1



أوساسونا X أتلتيك بيلباو – 10.30 مساء - beIN Sports HD 2



مواعيد مباريات كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا والقنوات الناقلة



فرنسا X جامبيا – 9 مساء - beIN Sports 3 HD Premium



أوروجواي X إنجلترا – 9 مساء - beIN Sports 2 HD Premium



كوريا الجنوبية X الهندوراس – 12:00 صباح الجمعة - beIN Sports 3 HD Premium



العراق X تونس – 12:00 صباح الجمعة - beIN Sports 2 HD Premium



مواعيد مباريات كأس تركيا



أنقرة غوجو X إسطنبول باشاك شهير – 8.30 مساء

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