الخميس 25-05-2023
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الخميس، 25-05-2023 02:35 م

مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري - تقام اليوم الخميس 25-5-2023 على العديد من المباريات في مختلف المسابقات، يتصدرها قمة مان يونايتد ضد تشيلسي في الجولة الـ 32 المؤجلة من مسابقة الدوري الإنجليزي الموسم الجاري 2022-2023.


مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
 
مانشستر يونايتد X تشيلسي – 10 مساء - beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
 
ريال مايوركا X فالنسيا – 8.30 مساء - beIN Sports HD 1

أوساسونا X أتلتيك بيلباو – 10.30 مساء - beIN Sports HD 2      

مواعيد مباريات كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا والقنوات الناقلة
 
فرنسا X جامبيا – 9 مساء - beIN Sports 3 HD Premium

أوروجواي X إنجلترا – 9 مساء - beIN Sports 2 HD Premium

كوريا الجنوبية X الهندوراس – 12:00 صباح الجمعة - beIN Sports 3 HD Premium

العراق X تونس – 12:00 صباح الجمعة - beIN Sports 2 HD Premium

مواعيد مباريات كأس تركيا
 
أنقرة غوجو X إسطنبول باشاك شهير – 8.30 مساء

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