مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تقام اليوم الخميس 3-8-2023 العديد من المباريات في مختلف المسابقات، على رأسها مباراة الزمالك والنصر السعودي في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بالبطولة العربية، ولقاء يوفنتوس وريال مدريد فجر اليوم، على إستاد "كامبينج وورلد"، في مدينة أورلاندو الأمريكية.



مواعيد مباريات بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال



شباب بلوزداد X الكويت الكويتي – 4 مساء – SSC HD



الوحدة X الرجاء المغربي – 4 مساء - SSC HD



الزمالك X النصر السعودي – 6 مساء - SSC HD



الشباب X الإتحاد المنستيري – 6 مساء - SSC HD



مواعيد مباريات كأس العالم للسيدات 2023 والقنوات الناقلة



كوريا الجنوبية X ألمانيا – 1 ظهرًا - beIN Sports 2 HD Premium



المغرب X كولومبيا – 1 ظهرًا - beIN Sports 1 HD Premium



مواعيد مباريات جولة أبطال كرة القدم والقنوات الناقلة



يوفنتوس X ريال مدريد – 2.30 فجرًا - AD Sports 1 HD



مواعيد مباريات بطولة كأس مصر 2023 والقنوات الناقلة



الأهلي X المصري – 6 مساء – ONTime Sports



استعدادات بوروسيا دورتموند للموسم الجديد 2023-2024



تشيلسي X بوروسيا دورتموند – 3.30 فجرًا

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