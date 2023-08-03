الخميس 03-08-2023
الوكيل الاخباري

129 حريقا في الاردن خلال 24 ساعة

وفاة 273 شخصا بحمى الضنك في بنغلاديش

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توقيع اتفاقية مشروع المباني الخضراء في الأردن بتمويل قيمته 575 ألف دولار

الخميس، 03-08-2023 11:57 ص

مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري -  تقام اليوم الخميس 3-8-2023 العديد من المباريات في مختلف المسابقات، على رأسها مباراة الزمالك والنصر السعودي في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بالبطولة العربية، ولقاء يوفنتوس وريال مدريد فجر اليوم، على إستاد "كامبينج وورلد"، في مدينة أورلاندو الأمريكية.

مواعيد مباريات بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال
 
شباب بلوزداد X الكويت الكويتي – 4 مساء – SSC HD

الوحدة X الرجاء المغربي – 4 مساء - SSC HD

الزمالك X النصر السعودي – 6 مساء - SSC HD

الشباب X الإتحاد المنستيري – 6 مساء - SSC HD

مواعيد مباريات كأس العالم للسيدات 2023 والقنوات الناقلة
 
كوريا الجنوبية X ألمانيا – 1 ظهرًا - beIN Sports 2 HD Premium

المغرب X كولومبيا – 1 ظهرًا - beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات جولة أبطال كرة القدم والقنوات الناقلة
 
يوفنتوس X ريال مدريد – 2.30 فجرًا - AD Sports 1 HD

مواعيد مباريات بطولة كأس مصر 2023 والقنوات الناقلة
 
الأهلي X المصري – 6 مساء – ONTime Sports

استعدادات بوروسيا دورتموند للموسم الجديد 2023-2024
 
تشيلسي X بوروسيا دورتموند – 3.30 فجرًا

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