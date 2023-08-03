مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تقام اليوم الخميس 3-8-2023 العديد من المباريات في مختلف المسابقات، على رأسها مباراة الزمالك والنصر السعودي في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بالبطولة العربية، ولقاء يوفنتوس وريال مدريد فجر اليوم، على إستاد "كامبينج وورلد"، في مدينة أورلاندو الأمريكية.
مواعيد مباريات بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال
شباب بلوزداد X الكويت الكويتي – 4 مساء – SSC HD
الوحدة X الرجاء المغربي – 4 مساء - SSC HD
الزمالك X النصر السعودي – 6 مساء - SSC HD
الشباب X الإتحاد المنستيري – 6 مساء - SSC HD
مواعيد مباريات كأس العالم للسيدات 2023 والقنوات الناقلة
كوريا الجنوبية X ألمانيا – 1 ظهرًا - beIN Sports 2 HD Premium
المغرب X كولومبيا – 1 ظهرًا - beIN Sports 1 HD Premium
مواعيد مباريات جولة أبطال كرة القدم والقنوات الناقلة
يوفنتوس X ريال مدريد – 2.30 فجرًا - AD Sports 1 HD
مواعيد مباريات بطولة كأس مصر 2023 والقنوات الناقلة
الأهلي X المصري – 6 مساء – ONTime Sports
استعدادات بوروسيا دورتموند للموسم الجديد 2023-2024
تشيلسي X بوروسيا دورتموند – 3.30 فجرًا
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