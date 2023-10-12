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الخميس، 12-10-2023 03:23 م

مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري -  تشهد ملاعب العالم اليوم الخميس 12-10-2023 عدد من المباريات في مختلف المسابقات، على رأسها مباراة مصر وزامبيا الودية في الإمارات، ولقاء إسبانيا وإسكتلندا في الجولة السابعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة "يورو 2024".

مواعيد مباريات تصفيات أمم أوروبا 2024 والقنوات الناقلة
 
لاتفيا X أرمينيا – 7 مساء - beIN Sports HD 2                                                     

روسيا البيضاء X رومانيا – 9.45 مساء - beIN Sports HD 6

أندورا X كوسوفو – 9.45 مساء

ألبانيا X التشيك – 9.45 مساء

إسبانيا X أسكتلندا – 9.45 مساء  - beIN Sports HD 1                                            

كرواتيا X تركيا – 9.45 مساء

جزر فاروه X بولندا – 9.45 مساء

قبرص X النرويج – 9.45 مساء - beIN Sports HD 3                                             

مواعيد مباريات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال
 
كولومبيا X أوروجواي – 11.30 مساء

مواعيد مباريات ودية دولية
 
البحرين X قيرغيزستان – 4 مساء

الجبل الأسود X لبنان – 7 مساء

روسيا X الكاميرون – 7 مساء

الإمارات X الكويت – 7 مساء

مصر X زامبيا – 7 مساء

السويد X مولدوفا – 8 مساء

الجزائر X الرأس الأخضر – 10 مساء

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