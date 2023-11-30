مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تقام اليوم الخميس 30-11-2023 العديد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم، على رأسها مباراة ليفربول الذي يلعب بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح ولاسك لينز في الجولة الخامسة لدور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي 2023-2024.



كما يشهد دوري المؤتمر الأوروبي العديد من المواجهات بالجولة الخامسة من دور المجموعات، منها مباراة فرانكفروت الألماني الذي يلعب بين صفوفه الدولي المصري عمر مرموش أمام نظيره باوك سالونيكا اليوناني.



مواعيد مباريات الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة



فرايبورج X أولمبياكوس ـ 8:45 مساءً



باتشكا توبولا X وست هام يونايتد ـ 8:45 مساءً



سبارتا براج X ريال بيتيس ـ 8:45 مساءً



أتلاتنا X سبورتنج لشبونة ـ 8:45 مساءً



آيك اثينا X برايتون ـ 8:45 مساءً



جلاسكو رينجرز X أريس ليماسول ـ 11 مساءً



مارسيليا X أياكس ـ 11 مساءً



سيرفيت X روما ـ 11 مساءً



ليفربول X لاسك لينزـ 11 مساءً- beIN Sports HD 1



مولده X كارباغ اغدام - 11 مساءً



هاكن X باير ليفركوزن- 11 مساءً



فياريال X باناثينايكوس- 11 مساءً



مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي والقنوات الناقلة



أستانا X دينامو زغرب- 6:30 مساءً



اولمبيا ليوبليانا X ليل- 8:45 مساءً



بشتكاش X كلوب بروج- 8:45 مساءً



جنت X زوريا لوهانسك- 8:45 مساءً



أستون فيلا X ليجيا وارسو- 11 مساءً- beIN Sports HD 2 English



آينتراخت فرانكفورت X باوك سالونيكا- 11 مساءً- beIN Sports HD Xtra 2



فيورنتينا X جينك- 11 مساءً



نورشيلاند X فناربخشة- 11 مساءً



مواعيد مباريات الدوري السعودي للمحترفين والقنوات الناقلة

أبها X الأهلي – 6 مساء - SSC HD



الرياض X الحزم – 6 مساء - SSC HD



الاتحاد X الخليج – 9 مساء - SSC HD



مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة



الاتحاد السكندري X زد اف سي– 5 عصرا – أون سبورت



طلائع الجيش X الجونة – 8 مساء – أون سبورت



فاركو X المقاولون العرب– 8 مساء – أون سبورت

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