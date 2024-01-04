الخميس 04-01-2024
الوكيل الاخباري
 

بيان صادر عن القوات المُسلّحة الأردنية مساء الخميس

النفط يواصل الارتفاع وسط مخاوف تتعلق بإمدادات الشرق الأوسط

213 ألف زائر لموقع المغطس العام الماضي

جامعة الزرقاء تنظم يوما تدريبيا لضباط شرطة الزرقاء

الحكومة: العمل جار على إعداد مسودة أنظمة قانون مشروعات الشراكة

الإدارة المحلية: ورشة عمل تعريفية حول العطاءات بأسلوب العمالة المكثفة

انسحاب جيش الاحتلال من مخيم نور شمس بالضفة

الوطني لحقوق الإنسان يدعو لدعم جهود جنوب افريقيا لمحاكمة الاحتلال بالعدل الدولية

شباب فرسان التغيير يثمنون مواقف الملك لنصرة ودعم الأشقاء الفلسطينيين

صحة غزة: ارتفاع عدد شهداء العدوان إلى 22438

عاجل

انسحاب جيش الاحتلال من مخيم نور شمس بالضفة

الخميس، 04-01-2024 04:30 م

مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

120244143518707563569


الوكيل الإخباري - تقام اليوم الخميس 4-1-2024 عدد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم، يتصدرها لقاء برشلونة ولاس بالماس في الجولة الـ 19 من مسابقة الدوري الإسباني الموسم الجاري 2023-2024.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
 
أوساسونا X ألميريا – 7 مساء - beIN Sports HD 3

إشبيلية X أتلتيك بيلباو – 9.15 مساء - beIN Sports HD 3

لاس بالماس X برشلونة – 11.30 مساء - beIN Sports HD 1      

 
مواعيد مباريات كأس إيطاليا والقنوات الناقلة
 
يوفنتوس X ساليرنيتانا – 11 مساء - AD SPORTS Premium 1
 
مواعيد مياريات الدوري المغربي والقنوات الناقلة
 
الاتحاد الرياضي التوركي X أولمبيك أسفي – 6 مساء

يوسفية برشيد X حسنية أغادير – 8 مساء

نهضة بركان X شباب السوالم الرياضي – 8 مساء

الجيش الملكي X المغرب التطواني – 10 مساء

اضافة اعلان

 

ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
12024412459349015880

نجم روما يقترب من الدوري السعودي

120244124229344182437

ما القنوات الناقلة لبطولة كأس آسيا 2023؟

120244101128364606341

سخرية وجدل تحكيمي حول هدف الريال في مايوركا

12024495223573649411

قرار الاتحاد المصري يفجر الجدل بشأن الشيبي

12024494112133794928

النصر يحتفل بعام رونالدو

12024492758264723692

مبابي: لدي اتفاق مع الخليفي بشأن مستقبلي

أخبار متعلقة
1220237153437295231527

صدمة جديدة.. توصية بإيقاف بوجبا 4 سنوات

1220237102129325286382

بوكيتينو يعدد أسباب الخسارة أمام اليونايتد

1220237101438197340192

ضحكة الحكم بعد هدف تشيلسي تثير غضب مشجعي مانشستر يونايتد

122023793342582856532

نجم مانشستر يونايتد يخسر 50% من رصيده البنكي

122023792011184762429

كارثة تاريخية لنادي الأساطير.. هبوط سانتوس

1220237912787312195

قبل شهر من كأس آسيا.. الاتحاد القطري ينفصل عن كيروش