مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تقام اليوم الخميس 4-1-2024 عدد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم، يتصدرها لقاء برشلونة ولاس بالماس في الجولة الـ 19 من مسابقة الدوري الإسباني الموسم الجاري 2023-2024.



مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة



أوساسونا X ألميريا – 7 مساء - beIN Sports HD 3



إشبيلية X أتلتيك بيلباو – 9.15 مساء - beIN Sports HD 3



لاس بالماس X برشلونة – 11.30 مساء - beIN Sports HD 1





مواعيد مباريات كأس إيطاليا والقنوات الناقلة



يوفنتوس X ساليرنيتانا – 11 مساء - AD SPORTS Premium 1



مواعيد مياريات الدوري المغربي والقنوات الناقلة



الاتحاد الرياضي التوركي X أولمبيك أسفي – 6 مساء



يوسفية برشيد X حسنية أغادير – 8 مساء



نهضة بركان X شباب السوالم الرياضي – 8 مساء



الجيش الملكي X المغرب التطواني – 10 مساء

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