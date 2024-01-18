مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تقام اليوم الخميس 18-1-2024 عدد من المباريات في مختلف المسابقات، يتصدرها لقاء منتخب مصر وغانا في الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة كأس أمم أفريقيا 2023، وديربي أتلتيكو ضد ريال مدريد بثمن نهائي كأس ملك إسبانيا.



مواعيد مباريات كأس أمم أفريقيا 2023 والقنوات الناقلة

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غينيا الإستوائية X غينيا بيساو – 5 مساء



كوت ديفوار X نيجيريا – 8 مساء



مصر X غانا – 11 مساء - beIN Sports HD 3 Max



مواعيد مباريات كأس أمم أسيا 2023 والقنوات الناقلة



سوريا X أستراليا – 2.30 ظهرًا



الهند X أوزبكستان – 5.30 مساء



فلسطين X الإمارات – 8.30 مساء



مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا والقنوات الناقلة



سالامانكا X برشلونة – 9.30 مساء



أتلتيكو مدريد X ريال مدريد – 11.30 مساء



مواعيد مباريات كأس السوبر الإيطالي والقنوات الناقلة



نابولي X فيورنتينا – 10 مساء - SSC1 HD

ملاعب