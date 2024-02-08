مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تقام اليوم الخميس 8-2-2024 عدد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم، إذ يلتقي فريق موناكو مع روان في كأس فرنسا، ويخوض فريق الهلال السعودي مواجهة ودية قوية أمام نظيره النصر.



بينما ينتظر النجم المصري محمود حسن "تريزيجيه" مواجهة جديدة مع فريقه طرابزون سبور أمام نظيره جينتشلاربيرليجي في كأس تركيا.



مواعيد مباريات كأس فرنسا

روان ضد موناكو – الساعة 10:45 مساء



مواعيد مباريات الدوري المغربي

الرجاء ضد يوسفية برشيد – الساعة 6 مساء- على قناة Arryadia SD/HD



شباب المحمدية ضد الجيش الملكي- الساعة 8 مساء- على قناة Arryadia SD/HD



مولودية وجدة ضد نهضة بركان- الساعة 8 مساء- على قناة Al Maghribia HD



مواعيد مباريات كأس البرتغال

فيزيلا ضد بنفيكا- الساعة 10:45 مساء



مواعيد مباريات كأس تركيا

جينتشلاربيرليجي ضد طرابزون سبور- الساعة 5:30 مساء



أنطاليا سبور ضد بشتكاش- الساعة 8:45 مساء



مواعيد مباريات ودية

الهلال ضد النصر- الساعة 9 مساء- على قناة SSC1 HD



مواعيد مباريات كأس الأمير الكويتي

التضامن ضد السالمية – الساعة 3:40 عصرا



العربي ضد القادسية- الساعة 7 مساء

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