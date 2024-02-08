الخميس 08-02-2024
الوكيل الاخباري
 

الحكومة: ارتفاع أسعار البنزين بنوعيه والديزل عالميا

الغذاء والدواء تصدر تعليمات تسجيل الأدوية الخاصة بتحقيق الأمن الدوائي لسنة 2024

رئيس وزراء إسرائيل الأسبق: فشل عقد صفقة الأسرى "وصمة عار" لإسرائيل

عاجل توضيح حول تذاكر المباراة النهائية لكأس آسيا بين النشامى وقطر

غارة إسرائيلية على بلدة طير حرفا جنوب لبنان

الاحتلال يعلن سحب كتيبة مدفعية من غزة

كتائب القسام: استهدفنا دبابة ميركافا غرب مدينة غزة

صحة غزة: الأطباء والجرحى والنازحين بمجمع ناصر الطبي يتعرضون للقتل والجوع

إصابة 54 جندياً إسرائيلياً بنيران صديقة و391 بحوادث دهس في غزة

مستعمرون يعتدون على رعاة الأغنام والمزارعين بمسافر يطا

الخميس، 08-02-2024 02:36 م

مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري - تقام اليوم الخميس 8-2-2024 عدد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم، إذ يلتقي فريق موناكو مع روان في كأس فرنسا، ويخوض فريق الهلال السعودي مواجهة ودية قوية أمام نظيره النصر.
 
بينما ينتظر النجم المصري محمود حسن "تريزيجيه" مواجهة جديدة مع فريقه طرابزون سبور أمام نظيره جينتشلاربيرليجي في كأس تركيا.

مواعيد مباريات كأس فرنسا
روان ضد موناكو – الساعة 10:45 مساء

مواعيد مباريات الدوري المغربي
الرجاء ضد يوسفية برشيد – الساعة 6 مساء- على قناة Arryadia SD/HD

شباب المحمدية ضد الجيش الملكي- الساعة 8 مساء- على قناة Arryadia SD/HD

مولودية وجدة ضد نهضة بركان- الساعة 8 مساء- على قناة Al Maghribia HD

مواعيد مباريات كأس البرتغال
فيزيلا ضد بنفيكا- الساعة 10:45 مساء

مواعيد مباريات كأس تركيا
جينتشلاربيرليجي ضد طرابزون سبور- الساعة 5:30 مساء

أنطاليا سبور ضد بشتكاش- الساعة 8:45 مساء

مواعيد مباريات ودية
الهلال ضد النصر- الساعة 9 مساء- على قناة SSC1 HD

مواعيد مباريات كأس الأمير الكويتي
التضامن ضد السالمية – الساعة 3:40 عصرا

العربي ضد القادسية- الساعة 7 مساء

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ملاعب 

 


 




 

 


 

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