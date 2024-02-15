الخميس 15-02-2024
الوكيل الاخباري
 

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اليونيفيل: استهداف المدنيين انتهاك للقانون الدولي وجرائم حرب

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كلفة الحج المميز للعام الحالي بين 4700 و7 آلاف دينار

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وزير الأوقاف: بدء تسليم تصاريح الحج السبت المقبل ولمدة أسبوع

الاحتلال يعلن إصابة 11 ضابطا وجنديا في معارك غزة خلال 24 ساعة

الخميس، 15-02-2024 03:28 م

مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري - تقام اليوم الخميس 15-2-2024 عدد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم، يتصدرها لقاء ميلان ورين في ذهاب دور خروج المغلوب من بطولة الدوري الأوروبي الموسم الجاري 2023-2024، على ملعب "سان سيرو".

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة
 
فينورد X روما – 8.45 مساء - beIN Sports HD 1 English

يونج بويز X سبورتينج لشبونة – 8.45 مساء

جالاتا سراي X سبارتا براج – 8.45 مساء

شاختار دونيتسك X مارسيليا – 8.45 مساء

ميلان X رين – 11 مساء

لانس X فرايبورج – 11 مساء - beIN Sports HD 1

سبورتينج براجا X كاراباغ اغدام – 11 مساء

بنفيكا X تولوز – 11 مساء - beIN Sports HD 2

مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي
 
شتوم جراتس X سلوفان براتيسلافا – 8.45 مساء

سانت جيلواز X آينتراخت فرانكفورت – 8.45 مساء

أولمبياكوس X فرينكفاروزي – 8.45 مساء

مولده X ليجيا وارسو – 8.45 مساء

أياكس أمستردام X بودو جليمت – 11 مساء

ريال بيتيس X دينامو زغرب – 11 مساء

ماكابي حيفا X جينت البلجيكي – 11 مساء

سيرفيت X لودوجوريتس – 11 مساء

مواعيد مباريات دوري أبطال أسيا والقنوات الناقلة
 
أولسان هيونداي X فنتفوريت كوفو الياباني – 1 ظهرًا

نافباخور الأوزبكي X الاتحاد السعودي – 5 مساء - beIN Sports AFC HD  

سباهان أصفهان X الهلال السعودي – 7 مساء - beIN Sports AFC HD     

مواعيد مباريات الدوري السعودي
 
أبها X التعاون –5 مساء - SSC HD

الخليج X الاتفاق –8 مساء - SSC HD

مواعيد مباريات الدوري المصري
 
بلدية المحلة X مودرن فيوتشر – 5 مساء

الإسماعيلي X سيراميكا كيلوباترا –8 مساء

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