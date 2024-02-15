مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تقام اليوم الخميس 15-2-2024 عدد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم، يتصدرها لقاء ميلان ورين في ذهاب دور خروج المغلوب من بطولة الدوري الأوروبي الموسم الجاري 2023-2024، على ملعب "سان سيرو".
مواعيد مباريات الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة
فينورد X روما – 8.45 مساء - beIN Sports HD 1 English
يونج بويز X سبورتينج لشبونة – 8.45 مساء
جالاتا سراي X سبارتا براج – 8.45 مساء
شاختار دونيتسك X مارسيليا – 8.45 مساء
ميلان X رين – 11 مساء
لانس X فرايبورج – 11 مساء - beIN Sports HD 1
سبورتينج براجا X كاراباغ اغدام – 11 مساء
بنفيكا X تولوز – 11 مساء - beIN Sports HD 2
مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي
شتوم جراتس X سلوفان براتيسلافا – 8.45 مساء
سانت جيلواز X آينتراخت فرانكفورت – 8.45 مساء
أولمبياكوس X فرينكفاروزي – 8.45 مساء
مولده X ليجيا وارسو – 8.45 مساء
أياكس أمستردام X بودو جليمت – 11 مساء
ريال بيتيس X دينامو زغرب – 11 مساء
ماكابي حيفا X جينت البلجيكي – 11 مساء
سيرفيت X لودوجوريتس – 11 مساء
مواعيد مباريات دوري أبطال أسيا والقنوات الناقلة
أولسان هيونداي X فنتفوريت كوفو الياباني – 1 ظهرًا
نافباخور الأوزبكي X الاتحاد السعودي – 5 مساء - beIN Sports AFC HD
سباهان أصفهان X الهلال السعودي – 7 مساء - beIN Sports AFC HD
مواعيد مباريات الدوري السعودي
أبها X التعاون –5 مساء - SSC HD
الخليج X الاتفاق –8 مساء - SSC HD
مواعيد مباريات الدوري المصري
بلدية المحلة X مودرن فيوتشر – 5 مساء
الإسماعيلي X سيراميكا كيلوباترا –8 مساء
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