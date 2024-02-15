مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تقام اليوم الخميس 15-2-2024 عدد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم، يتصدرها لقاء ميلان ورين في ذهاب دور خروج المغلوب من بطولة الدوري الأوروبي الموسم الجاري 2023-2024، على ملعب "سان سيرو".



مواعيد مباريات الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة



فينورد X روما – 8.45 مساء - beIN Sports HD 1 English



يونج بويز X سبورتينج لشبونة – 8.45 مساء



جالاتا سراي X سبارتا براج – 8.45 مساء



شاختار دونيتسك X مارسيليا – 8.45 مساء



ميلان X رين – 11 مساء



لانس X فرايبورج – 11 مساء - beIN Sports HD 1



سبورتينج براجا X كاراباغ اغدام – 11 مساء



بنفيكا X تولوز – 11 مساء - beIN Sports HD 2



مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي



شتوم جراتس X سلوفان براتيسلافا – 8.45 مساء



سانت جيلواز X آينتراخت فرانكفورت – 8.45 مساء



أولمبياكوس X فرينكفاروزي – 8.45 مساء



مولده X ليجيا وارسو – 8.45 مساء



أياكس أمستردام X بودو جليمت – 11 مساء



ريال بيتيس X دينامو زغرب – 11 مساء



ماكابي حيفا X جينت البلجيكي – 11 مساء



سيرفيت X لودوجوريتس – 11 مساء



مواعيد مباريات دوري أبطال أسيا والقنوات الناقلة



أولسان هيونداي X فنتفوريت كوفو الياباني – 1 ظهرًا



نافباخور الأوزبكي X الاتحاد السعودي – 5 مساء - beIN Sports AFC HD



سباهان أصفهان X الهلال السعودي – 7 مساء - beIN Sports AFC HD



مواعيد مباريات الدوري السعودي



أبها X التعاون –5 مساء - SSC HD



الخليج X الاتفاق –8 مساء - SSC HD



مواعيد مباريات الدوري المصري



بلدية المحلة X مودرن فيوتشر – 5 مساء



الإسماعيلي X سيراميكا كيلوباترا –8 مساء

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