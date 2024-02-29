الخميس 29-02-2024
الوكيل الاخباري
 

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الخميس، 29-02-2024 02:33 م

مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري -  تقام اليوم الخميس 29-2-2024 عدد من المباريات في مختلف المسابقات، على رأسها مباراة أتلتيكو مدريد وأتلتيك بيلباو في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا الموسم الجاري 2023-2024 على ملعب "سان ماميس".

كأس ملك إسبانيا والقنوات الناقلة

أتلتيك بيلباو X أتلتيكو مدريد – 11.30 مساء - SSC1 HD

الدوري السعودي والقنوات الناقلة
الرائد X الفيحاء – 5 مساء - SSC HD
الوحدة X التعاون – 5 مساء - SSC1 SD
النصر X الحزم – 8 مساء - SSC1 HD

الدوري المصري
الزمالك X الداخلية – 8 مساء
سموحة X مودرن فيوتشر – 8 مساء

كأس فرنسا
لو بوي X رين – 10.45 مساء

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ملاعب 

 

 




 

 


 

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