السبت 10-10-2020
الوكيل الاخباري

جامعة اليرموك توضح حول قبولات كلية الطب

اجراء 700 فحص كورونا في إربد

نقابة الصاغة للوكيل : ارتفاع أسعار الذهب محليا

انخفاض عدد شهادات المنشأ التي اصدرتها تجارة عمان خلال 9 أشهر

اصابتان جديدتان بكورونا في الرمثا

توصيات قادمة بعد الحظر الشامل

أسعار الذهب السبت 10/10/2020

وفيات السبت10/10/2020

انخفاض طفيف على الحـرارة

لجنة الاوبئة : كورونا لا يرحم أي فئة عمرية




السبت، 10-10-2020 11:39 ص

مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري _ تقام اليوم السبت 10-10-2020، مباريات محدودة فى فترة الأجندة الدولية، من بينها انطلاق منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دورى الأمم الأوروبية.

مواعيد مباريات الدوري الأردني
السلط ضد شباب العقبة 7:30 على القناة الرياضية الأردنية
مواعيد مباريات دوري الأمم الأوروبية اليوم

لوكسمبورج ضد قبرص 4:00 على قناة beIN SPORT HD 2
مونتينيجرو ضد إذربيجان 4:00 على قناة beIN SPORT HD 1
جزر فاروه ضد لاتفيا 7:00 على قناة beIN SPORT HD 1
ليشتنشتاين ضد جبل طارق 7:00 على قناة beIN SPORT HD 2
إسبانيا ضد سويسرا 9:45 على قناة beIN SPORT HD 1
أوكرانيا ضد ألمانيا 9:45 على قناة beIN SPORT HD 2
أندورا ضد مالطة 9:45 على قناة beIN SPORT HD 3


مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم

طلائع الجيش ضد مصر المقاصة 9:00 على قناة أون تايم سبورت


مواعيد مباريات الدوري المغربي اليوم

يوسفية برشيد ضد الدفاع الحسنى الجديدى 5:00 على قناة المغربية الرياضية
سريع واد زم ضد اتحاد طنجة 7:00 على قناة المغربية الرياضية
المغرب التطوانى ضد أولمبيك خريبكه 9:00 على قناة المغربية الرياضية
نهضة الزمامرة ضد رجاء بنى ملال 9:00 على قناة المغربية الرياضية

المصدر : ملاعب

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