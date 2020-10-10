مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري _ تقام اليوم السبت 10-10-2020، مباريات محدودة فى فترة الأجندة الدولية، من بينها انطلاق منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دورى الأمم الأوروبية.
مواعيد مباريات الدوري الأردني
السلط ضد شباب العقبة 7:30 على القناة الرياضية الأردنية
مواعيد مباريات دوري الأمم الأوروبية اليوم
لوكسمبورج ضد قبرص 4:00 على قناة beIN SPORT HD 2
مونتينيجرو ضد إذربيجان 4:00 على قناة beIN SPORT HD 1
جزر فاروه ضد لاتفيا 7:00 على قناة beIN SPORT HD 1
ليشتنشتاين ضد جبل طارق 7:00 على قناة beIN SPORT HD 2
إسبانيا ضد سويسرا 9:45 على قناة beIN SPORT HD 1
أوكرانيا ضد ألمانيا 9:45 على قناة beIN SPORT HD 2
أندورا ضد مالطة 9:45 على قناة beIN SPORT HD 3
مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم
طلائع الجيش ضد مصر المقاصة 9:00 على قناة أون تايم سبورت
مواعيد مباريات الدوري المغربي اليوم
يوسفية برشيد ضد الدفاع الحسنى الجديدى 5:00 على قناة المغربية الرياضية
سريع واد زم ضد اتحاد طنجة 7:00 على قناة المغربية الرياضية
المغرب التطوانى ضد أولمبيك خريبكه 9:00 على قناة المغربية الرياضية
نهضة الزمامرة ضد رجاء بنى ملال 9:00 على قناة المغربية الرياضية
المصدر : ملاعب
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