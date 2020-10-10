مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري _ تقام اليوم السبت 10-10-2020، مباريات محدودة فى فترة الأجندة الدولية، من بينها انطلاق منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دورى الأمم الأوروبية.



مواعيد مباريات الدوري الأردني

السلط ضد شباب العقبة 7:30 على القناة الرياضية الأردنية

مواعيد مباريات دوري الأمم الأوروبية اليوم



لوكسمبورج ضد قبرص 4:00 على قناة beIN SPORT HD 2

مونتينيجرو ضد إذربيجان 4:00 على قناة beIN SPORT HD 1

جزر فاروه ضد لاتفيا 7:00 على قناة beIN SPORT HD 1

ليشتنشتاين ضد جبل طارق 7:00 على قناة beIN SPORT HD 2

إسبانيا ضد سويسرا 9:45 على قناة beIN SPORT HD 1

أوكرانيا ضد ألمانيا 9:45 على قناة beIN SPORT HD 2

أندورا ضد مالطة 9:45 على قناة beIN SPORT HD 3





مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم



طلائع الجيش ضد مصر المقاصة 9:00 على قناة أون تايم سبورت





مواعيد مباريات الدوري المغربي اليوم



يوسفية برشيد ضد الدفاع الحسنى الجديدى 5:00 على قناة المغربية الرياضية

سريع واد زم ضد اتحاد طنجة 7:00 على قناة المغربية الرياضية

المغرب التطوانى ضد أولمبيك خريبكه 9:00 على قناة المغربية الرياضية

نهضة الزمامرة ضد رجاء بنى ملال 9:00 على قناة المغربية الرياضية



المصدر : ملاعب

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