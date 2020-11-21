مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري _ تستأنف منافسات الدوريات الأوروبية اليوم السبت 21-11-2020 بعدد كبير من المواجهات الشرسة بين كبار أوروبا وذلك بعد انتهاء فترة التوقف الدولى الأربعاء الماضى، ويعد أبرز مباريات اليوم، لقاء أتلتيكو مدريد ضد برشلونة وريال مدريد ضد فياريال في الدوري الإسباني وقمة مانشستر سيتى ضد توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي.





مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا اليوم والقنوات الناقلة



12:00 ظهراً، إف سي سيئول - كوريا الجنوبية × بكين جوان – الصين، تذاع عبر قناةbeIN Sports HD 7

03:00 عصراً، أولسان هيونداي - كوريا الجنوبية × شنجهاي شنهوا – الصين، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 7

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم والقنوات الناقلة



02:30 ظهراً، نيوكاسل يونايتد × تشيلسي، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 1

05:00 عصراً، أستون فيلا × برايتون، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 2

07:30 مساء، توتنهام هوتسبير × مانشستر سيتي ، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 1

10:00 مساء، مانشستر يونايتد × وست بروميتش ألبيون، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 2

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم والقنوات الناقلة



03:00 عصراً، ليفانتي × إلتشي

05:15 مساء، فياريال × ريال مدريد، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 1

07:30 مساء، إشبيلية × سيلتا فيجو

10:00 مساء، أتلتيكو مدريد × برشلونة، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم والقنوات الناقلة



04:00 عصراً، كروتوني × لاتسيو، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 4

07:00 مساء، سبيزيا × أتلانتان تذاع عبر قناة beIN Sports HD 4

09:45 مساء، يوفنتوس × كالياري، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم والقنوات الناقلة



04:30 عصراً، بايرن ميونيخ × فيردر بريمن، تذاع عبر قناة beIN Sports Max 5 FR

04:30 عصراً، شالكه 04 × فولفسبورج

04:30 عصراً، أرمينيا بيليفيلد × باير ليفركوزن

04:30 عصراً، بوروسيا مونشنجلادباخ × أوجسبورج

04:30 عصراً، هوفنهايم × شتوتجارت

07:30 مساء، آينتراخت فرانكفورت × لايبزيج

09:30 مساء، هيرتا برلين × بوروسيا دورتموند

مواعيد مباريا الدوري الفرنسي اليوم والقنوات الناقلة



06:00 مساء، ستاد بريست 29 × سانت إيتيان

مواعيد مباريات الدور ربع النهائي من كأس مصر اليوم والقنوات الناقلة



05:00 مساء، الأهلي × أبو قير للأسمدة، تذاع عبر قناة ON Sport

08:00 مساء، الزمالك × نادي مصر، تذاع عبر قناة ON Sport





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المصدر : ملاعب



