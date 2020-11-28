مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري _ تقام اليوم السبت 28-11-2020 عدد كبير من المباريات فى الملاعب العالمية، لعل أبرزها مواجهات برايتون وليفربول فى الدورى الإنجليزى، ونهائى كأس خادم الحرمين بين الهلال والنصر.
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم
برايتون ضد ليفربول 2:30 على قناة beIN SPORT HD 2 مانشستر سيتى ضد بيرنلى 5:00 على قناة beIN SPORT HD 2 إيفرتون ضد ليدز يونايتد 7:30 على قناة beIN SPORT HD 2 وست بروميتش ضد شيفيلد يونايتد 10:00 على قناة beIN SPORT HD 2
مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم
إلتشى ضد قادش 3:00 على قناة beIN SPORT HD 3 فالنسيا ضد أتلتيكو مدريد 5:15 على قناة beIN SPORT HD 3 هويسكا ضد إشبيلية 7:30 على قناة beIN SPORT HD 3 ريال مدريد ضد ديبورتيفو ألافيس 10:00 على قناة beIN SPORT HD 3
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم
ساسولو ضد إنتر ميلان 4:00 على قناة beIN SPORT HD 4 بينيفينتو ضد يوفنتوس 7:00 على قناة beIN SPORT HD 4 أتالانتا ضد هيلاس فيرونا 9:45 على قناة beIN SPORT HD 4
مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم
بوروسيا دورتموند ضد كولن 4:30 شتوتجارت ضد بايرن ميونخ 4:30 أوجسبورج ضد فرايبورج 4:30 يونيون برلين ضد أينتراخت فرانكفورت 4:30 لايبزيج ضد أرمينيا بيلفيلد 4:30 بوروسيا مونشنجلادباخ ضد شالكه 7:30
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي اليوم
أولمبيك مارسيليا ضد نانت 6:00 على قناة beIN SPORT HD 6 باريس سان جيرمان ضد بوردو 10:00 على قناة beIN SPORT HD 6
مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم
العين ضد الرائد 2:35 على قناة السعودية الرياضية موعد مباراة نهائي كأس خادم الحرمين اليوم الهلال ضد النصر 7:00 على قناة السعودية الرياضية