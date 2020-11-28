مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة







الوكيل الإخباري _ تقام اليوم السبت 28-11-2020 عدد كبير من المباريات فى الملاعب العالمية، لعل أبرزها مواجهات برايتون وليفربول فى الدورى الإنجليزى، ونهائى كأس خادم الحرمين بين الهلال والنصر.



مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم



برايتون ضد ليفربول 2:30 على قناة beIN SPORT HD 2

مانشستر سيتى ضد بيرنلى 5:00 على قناة beIN SPORT HD 2

إيفرتون ضد ليدز يونايتد 7:30 على قناة beIN SPORT HD 2

وست بروميتش ضد شيفيلد يونايتد 10:00 على قناة beIN SPORT HD 2



مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم



إلتشى ضد قادش 3:00 على قناة beIN SPORT HD 3

فالنسيا ضد أتلتيكو مدريد 5:15 على قناة beIN SPORT HD 3

هويسكا ضد إشبيلية 7:30 على قناة beIN SPORT HD 3

ريال مدريد ضد ديبورتيفو ألافيس 10:00 على قناة beIN SPORT HD 3



مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم



ساسولو ضد إنتر ميلان 4:00 على قناة beIN SPORT HD 4

بينيفينتو ضد يوفنتوس 7:00 على قناة beIN SPORT HD 4

أتالانتا ضد هيلاس فيرونا 9:45 على قناة beIN SPORT HD 4



مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم



بوروسيا دورتموند ضد كولن 4:30

شتوتجارت ضد بايرن ميونخ 4:30

أوجسبورج ضد فرايبورج 4:30

يونيون برلين ضد أينتراخت فرانكفورت 4:30

لايبزيج ضد أرمينيا بيلفيلد 4:30

بوروسيا مونشنجلادباخ ضد شالكه 7:30



مواعيد مباريات الدوري الفرنسي اليوم



أولمبيك مارسيليا ضد نانت 6:00 على قناة beIN SPORT HD 6

باريس سان جيرمان ضد بوردو 10:00 على قناة beIN SPORT HD 6



مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم



العين ضد الرائد 2:35 على قناة السعودية الرياضية

موعد مباراة نهائي كأس خادم الحرمين اليوم

الهلال ضد النصر 7:00 على قناة السعودية الرياضية

