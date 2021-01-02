مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري _ تقام اليوم السبت 2-1-2021، عدد من المباريات المهمة في مختلف ملاعب العالم ضمن منافسات الموسم الكروي الجديد 2020-2021، أبرزها مواجهة ريال مدريد وسيلتا فيجو، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من عمر مسابقة الدوري الإسباني، ومواجهة إنبي والزمالك في الدوري المصري.





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مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم



سموحة ضد سيراميكا - الساعة الثانية والنصف ظهرا - على قناة أون تايم سبورت

طلائع الجيش ضد الاتحاد السكندري - الساعة الخامسة مساء - على قناة أون تايم سبورت

إنبي ضد الزمالك - الساعة السابعة والنصف مساء - على قناة أون تايم سبورت

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم



توتنهام هوتسبير ضد ليدز يونايتد - الساعة الثانية والنصف ظهرا - على قناة beIN SPORT HD 2

كريستال بالاس ضد شيفيلد يونايتد - الساعة الخامسة مساء - على قناة beIN SPORT HD 2

برايتون ضد وولفرهامبتون - الساعة السابعة والنصف مساء - على قناة beIN SPORT HD 2

وست بروميتش ألبيون ضد آرسنال - الساعة العاشرة مساء - على قناة beIN SPORT HD 2

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم



فياريال ضد ليفانتي - الساعة الثالثة ظهرا - على قناة beIN SPORT HD 3

ريال بيتيس ضد إشبيلية - الساعة الخامسة والربع مساء - على قناة beIN SPORT HD 3

خيتافي ضد بلد الوليد - الساعة السابعة والنصف مساء - على قناة beIN SPORT HD 3

ريال مدريد ضد سيلتا فيجو - الساعة العاشرة مساء - على قناة beIN SPORT HD 3

مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم



فيردر بريمن ضد يونيون برلين - الساعة الرابعة والنصف عصرا - على قناة beIN SPORT FR 4 HD Max

إينتراخت فرانكفورت ضد باير ليفركوزن - الساعة الرابعة والنصف عصرا - على قناة beIN SPORT FR 2 HD Max

كولن ضد أوجسبورج - الساعة الرابعة والنصف عصرا - على قناة beIN SPORT FR 5 HD Max

أرمينيا بيلفيلد ضد بوروسيا مونشنجلادباخ - الساعة الرابعة والنصف عصرا - على قناة beIN SPORT FR 3 HD Max

هوفنهايم ضد فرايبورج - الساعة الرابعة والنصف عصرا - على قناة beIN SPORT FR 6 HD Max

هيرتا برلين ضد شالكه - - الساعة السابعة والنصف مساء - على قناة beIN SPORT FR 2 HD Max

شتوتجارت ضد لايبزيج - الساعة التاسعة والنصف مساء - على قناة beIN SPORT FR 2 HD Max

مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم



الرائد ضد القادسية - الساعة الثانية وخمس وعشرين دقيقة عصرا - على قناة السعودية الرياضية

الأهلي ضد التعاون - الساعة الخامسة وعشرين دقيقة مساء - على قناة السعودية الرياضية



المصدر : ملاعب







