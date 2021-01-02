مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري _ تقام اليوم السبت 2-1-2021، عدد من المباريات المهمة في مختلف ملاعب العالم ضمن منافسات الموسم الكروي الجديد 2020-2021، أبرزها مواجهة ريال مدريد وسيلتا فيجو، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من عمر مسابقة الدوري الإسباني، ومواجهة إنبي والزمالك في الدوري المصري.
مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم
سموحة ضد سيراميكا - الساعة الثانية والنصف ظهرا - على قناة أون تايم سبورت
طلائع الجيش ضد الاتحاد السكندري - الساعة الخامسة مساء - على قناة أون تايم سبورت
إنبي ضد الزمالك - الساعة السابعة والنصف مساء - على قناة أون تايم سبورت
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم
توتنهام هوتسبير ضد ليدز يونايتد - الساعة الثانية والنصف ظهرا - على قناة beIN SPORT HD 2
كريستال بالاس ضد شيفيلد يونايتد - الساعة الخامسة مساء - على قناة beIN SPORT HD 2
برايتون ضد وولفرهامبتون - الساعة السابعة والنصف مساء - على قناة beIN SPORT HD 2
وست بروميتش ألبيون ضد آرسنال - الساعة العاشرة مساء - على قناة beIN SPORT HD 2
مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم
فياريال ضد ليفانتي - الساعة الثالثة ظهرا - على قناة beIN SPORT HD 3
ريال بيتيس ضد إشبيلية - الساعة الخامسة والربع مساء - على قناة beIN SPORT HD 3
خيتافي ضد بلد الوليد - الساعة السابعة والنصف مساء - على قناة beIN SPORT HD 3
ريال مدريد ضد سيلتا فيجو - الساعة العاشرة مساء - على قناة beIN SPORT HD 3
مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم
فيردر بريمن ضد يونيون برلين - الساعة الرابعة والنصف عصرا - على قناة beIN SPORT FR 4 HD Max
إينتراخت فرانكفورت ضد باير ليفركوزن - الساعة الرابعة والنصف عصرا - على قناة beIN SPORT FR 2 HD Max
كولن ضد أوجسبورج - الساعة الرابعة والنصف عصرا - على قناة beIN SPORT FR 5 HD Max
أرمينيا بيلفيلد ضد بوروسيا مونشنجلادباخ - الساعة الرابعة والنصف عصرا - على قناة beIN SPORT FR 3 HD Max
هوفنهايم ضد فرايبورج - الساعة الرابعة والنصف عصرا - على قناة beIN SPORT FR 6 HD Max
هيرتا برلين ضد شالكه - - الساعة السابعة والنصف مساء - على قناة beIN SPORT FR 2 HD Max
شتوتجارت ضد لايبزيج - الساعة التاسعة والنصف مساء - على قناة beIN SPORT FR 2 HD Max
مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم
الرائد ضد القادسية - الساعة الثانية وخمس وعشرين دقيقة عصرا - على قناة السعودية الرياضية
الأهلي ضد التعاون - الساعة الخامسة وعشرين دقيقة مساء - على قناة السعودية الرياضية
المصدر : ملاعب