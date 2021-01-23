السبت 23-01-2021
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السبت، 23-01-2021 08:47 ص

مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري _ تقام اليوم السبت 23-1-2021، العديد من المباريات المهمة في مختلف ملاعب العالم ضمن منافسات الموسم الكروي الجديد 2020-2021، أبرزها مواجهة ميلان ضد أتالانتا في الدوري الإيطالي، وديبورتيفو ألافيس ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم
 
أستون فيلا ضد نيوكاسل يونايتد - الساعة العاشرة مساء - على قناة beIN SPORT HD 2
مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم
 
هويسكا ضد فياريال - الساعة الثالثة عصرا - على قناة beIN SPORT HD 3
إشبيلية ضد قادش - الساعة الخامسة والربع مساء - على قناة beIN SPORT HD 3
ريال سوسيداد ضد ريال بيتيس - الساعة السابعة والنصف مساء - على قناة beIN SPORT HD 3
ديبورتيفو ألافيس ضد ريال مدريد - الساعة العاشرة مساء - على قناة beIN SPORT HD 3
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم
 
روما ضد سبيزيا - الساعة الرابعة مساء - على قناة beIN SPORT HD 4
ميلان ضد أتالانتا - الساعة السابعة مساء - على قناة beIN SPORT HD 5
أودينيزي ضد إنتر ميلان - الساعة السابعة مساء - على قناة beIN SPORT HD 4
فيورنتينا ضد كروتوني - الساعة العاشرة إلا الربع مساء - على قناة beIN SPORT HD 4
مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم
 
أرمينيا بيلفيلد ضد إنتراخت فرانكفورت - الساعة الرابعة والنصف مساء 
أوجسبورج ضد يونيون برلين - الساعة الرابعة والنصف مساء 
باير ليفركوزن ضد فولفسبورج - الساعة الرابعة والنصف مساء 
فرايبورج ضد شتوتجارت - الساعة الرابعة والنصف مساء 
ماينز ضد لايبزيج - الساعة الرابعة والنصف مساء 
هيرتا برلين ضد فيردر بريمن - الساعة السابعة والنصف مساء 
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي اليوم
 
لانس ضد نيس - الساعة السادسة مساء - على قناة beIN SPORT HD 6
موناكو ضد أولمبيك مارسيليا - الساعة العاشرة مساء - على قناة beIN SPORT HD 6
مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي اليوم
 
ساوثهامبتون صد آرسنال - الساعة الثانية والربع عصرا - على قناة beIN SPORT HD 2
برايتون ضد بلاكبول - الساعة الخامسة مساء - على قناة beIN SPORT HD 12
وست هام يونايتد ضد دونكاستر روفرز - الساعة الخامسة مساء - على قناة beIN SPORT HD 2
تشيلتنهام تاون ضد مانشستر سيتي - الساعة السابعة والنصف مساء - على قناة beIN SPORT HD 6
مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم
 
غزل المحلة ضد الإسماعيلي - الساعة الثانية والنصف عصرا - على قناة أون تايم سبورت
أسوان ضد الزمالك - الساعة الخامسة مساء - على قناة أون تايم سبورت

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المصدر : ملاعب 


 




 

 


 

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