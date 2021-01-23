مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري _ تقام اليوم السبت 23-1-2021، العديد من المباريات المهمة في مختلف ملاعب العالم ضمن منافسات الموسم الكروي الجديد 2020-2021، أبرزها مواجهة ميلان ضد أتالانتا في الدوري الإيطالي، وديبورتيفو ألافيس ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني.



مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم



أستون فيلا ضد نيوكاسل يونايتد - الساعة العاشرة مساء - على قناة beIN SPORT HD 2

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم



هويسكا ضد فياريال - الساعة الثالثة عصرا - على قناة beIN SPORT HD 3

إشبيلية ضد قادش - الساعة الخامسة والربع مساء - على قناة beIN SPORT HD 3

ريال سوسيداد ضد ريال بيتيس - الساعة السابعة والنصف مساء - على قناة beIN SPORT HD 3

ديبورتيفو ألافيس ضد ريال مدريد - الساعة العاشرة مساء - على قناة beIN SPORT HD 3

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم



روما ضد سبيزيا - الساعة الرابعة مساء - على قناة beIN SPORT HD 4

ميلان ضد أتالانتا - الساعة السابعة مساء - على قناة beIN SPORT HD 5

أودينيزي ضد إنتر ميلان - الساعة السابعة مساء - على قناة beIN SPORT HD 4

فيورنتينا ضد كروتوني - الساعة العاشرة إلا الربع مساء - على قناة beIN SPORT HD 4

مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم



أرمينيا بيلفيلد ضد إنتراخت فرانكفورت - الساعة الرابعة والنصف مساء

أوجسبورج ضد يونيون برلين - الساعة الرابعة والنصف مساء

باير ليفركوزن ضد فولفسبورج - الساعة الرابعة والنصف مساء

فرايبورج ضد شتوتجارت - الساعة الرابعة والنصف مساء

ماينز ضد لايبزيج - الساعة الرابعة والنصف مساء

هيرتا برلين ضد فيردر بريمن - الساعة السابعة والنصف مساء

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي اليوم



لانس ضد نيس - الساعة السادسة مساء - على قناة beIN SPORT HD 6

موناكو ضد أولمبيك مارسيليا - الساعة العاشرة مساء - على قناة beIN SPORT HD 6

مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي اليوم



ساوثهامبتون صد آرسنال - الساعة الثانية والربع عصرا - على قناة beIN SPORT HD 2

برايتون ضد بلاكبول - الساعة الخامسة مساء - على قناة beIN SPORT HD 12

وست هام يونايتد ضد دونكاستر روفرز - الساعة الخامسة مساء - على قناة beIN SPORT HD 2

تشيلتنهام تاون ضد مانشستر سيتي - الساعة السابعة والنصف مساء - على قناة beIN SPORT HD 6

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم



غزل المحلة ضد الإسماعيلي - الساعة الثانية والنصف عصرا - على قناة أون تايم سبورت

أسوان ضد الزمالك - الساعة الخامسة مساء - على قناة أون تايم سبورت



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المصدر : ملاعب



