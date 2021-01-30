السبت 30-01-2021
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السبت، 30-01-2021 09:10 ص

مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري _ تقام اليوم السبت 30-1-2021، عدد كبير من المباريات في مختلف ملاعب العالم ضمن منافسات الموسم الكروي 2020-2021، أبرزها مواجهة بالميراس ضد سانتوس في نهائي كأس ليبرتادوريس، وآرسنال ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي.


موعد نهائي كأس ليبرتادوريس اليوم
 
بالميراس ضد سانتوس - الساعة العاشرة مساء - على قناة beIN SPORT HD 5
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم
 
إيفرتون ضد نيوكاسل يونايتد - الساعة الثانية والنصف عصرًا - على قناة beIN SPORT HD 2
مانشستر سيتي ضد شيفيلد يونايتد - الساعة الخامسة مساء - على قناة beIN SPORT HD 2
كريستال بالاس ضد وولفرهامبتون - الساعة الخامسة مساء - على قناة beIN SPORT HD 8
وست بروميتش ألبيون ضد فولهام - الساعة الخامسة مساء - على قناة beIN SPORT HD 9
آرسنال ضد مانشستر يونايتد - الساعة السابعة والنصف مساء - على قناة beIN SPORT HD 2
ساوثهامبتون ضد أستون فيلا - الساعة العاشرة مساء - على قناة beIN SPORT HD 2
مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم
 
إيبار ضد إشبيلية - الساعة الثالثة عصرا - على قناة beIN SPORT HD 3
ريال مدريد ضد ليفانتي - الساعة الخامسة والربع مساء - على قناة beIN SPORT HD 3
فالنسيا ضد إلتشي - الساعة السابعة والنصف مساء - على قناة beIN SPORT HD 3
فياريال ضد ريال سوسيداد - الساعة العاشرة مساء - على قناة beIN SPORT HD 3
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم
 
بولونيا ضد ميلان - الساعة الرابعة مساء - على قناة beIN SPORT HD 4
سامبدوريا ضد يوفنتوس - الساعة السابعة مساء - على قناة beIN SPORT HD 4
إنتر ميلان ضد بينيفينتو - الساعة العاشرة إلا الربع مساء - على قناة beIN SPORT HD 4
مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم
 
بايرن ميونخ ضد هوفنهايم - الساعة الرابعة والنصف مساء
بوروسيا دورتموند ضد أوجسبورج - الساعة الرابعة والنصف مساء
أينتراخت فرانكفورت ضد هيرتا برلين - الساعة الرابعة والنصف مساء
يونيون برلين ضد بوروسيا مونشنجلادباخ - الساعة الرابعة والنصف مساء
فيردر بريمن ضد شالكه - الساعة الرابعة والنصف مساء
لايبزيج ضد باير ليفركوزن - الساعة السابعة والنصف مساء
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي اليوم
 
مونبيلييه ضد لانس - الساعة السادسة مساء - على قناة beIN SPORT HD 6
مارسيليا ضد رين - الساعة العاشرة مساء - على قناة beIN SPORT HD 6
مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم
 
الفيصلي ضد التعاون - الساعة الثالثة إلا الثلث عصرا - على قناة السعودية الرياضية
أبها ضد الشباب - الساعة الثالثة عصرا - على قناة السعودية الرياضية
الاتفاق ضد الاتحاد - الساعة الخامسة مساء - على قناة السعودية الرياضية
موعد مباراة كأس السوبر السعودي اليوم
 
الهلال ضد النصر - الساعة السابعة والربع مساء - على قناة السعودية الرياضية
مواعيد مباريات كأس أمم أفريقيا للمحليين اليوم
 
مالي ضد الكونغو - الساعة السادسة مساء - على قناة beIN SPORT HD 7
جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد الكاميرون -  الساعة التاسعة مساء - على قناة beIN SPORT HD 7
مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم
 
المقاولون العرب ضد إنبي - الساعة الخامسة مساء - على قناة أون تايم سبورت
الإسماعيلي ضد بيراميدز - الساعة السابعة والنصف مساء - على قناة أون تايم سبورت




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المصدر : ملاعب 


 




 

 


 

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