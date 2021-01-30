مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري _ تقام اليوم السبت 30-1-2021، عدد كبير من المباريات في مختلف ملاعب العالم ضمن منافسات الموسم الكروي 2020-2021، أبرزها مواجهة بالميراس ضد سانتوس في نهائي كأس ليبرتادوريس، وآرسنال ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي.





موعد نهائي كأس ليبرتادوريس اليوم



بالميراس ضد سانتوس - الساعة العاشرة مساء - على قناة beIN SPORT HD 5

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم



إيفرتون ضد نيوكاسل يونايتد - الساعة الثانية والنصف عصرًا - على قناة beIN SPORT HD 2

مانشستر سيتي ضد شيفيلد يونايتد - الساعة الخامسة مساء - على قناة beIN SPORT HD 2

كريستال بالاس ضد وولفرهامبتون - الساعة الخامسة مساء - على قناة beIN SPORT HD 8

وست بروميتش ألبيون ضد فولهام - الساعة الخامسة مساء - على قناة beIN SPORT HD 9

آرسنال ضد مانشستر يونايتد - الساعة السابعة والنصف مساء - على قناة beIN SPORT HD 2

ساوثهامبتون ضد أستون فيلا - الساعة العاشرة مساء - على قناة beIN SPORT HD 2

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم



إيبار ضد إشبيلية - الساعة الثالثة عصرا - على قناة beIN SPORT HD 3

ريال مدريد ضد ليفانتي - الساعة الخامسة والربع مساء - على قناة beIN SPORT HD 3

فالنسيا ضد إلتشي - الساعة السابعة والنصف مساء - على قناة beIN SPORT HD 3

فياريال ضد ريال سوسيداد - الساعة العاشرة مساء - على قناة beIN SPORT HD 3

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم



بولونيا ضد ميلان - الساعة الرابعة مساء - على قناة beIN SPORT HD 4

سامبدوريا ضد يوفنتوس - الساعة السابعة مساء - على قناة beIN SPORT HD 4

إنتر ميلان ضد بينيفينتو - الساعة العاشرة إلا الربع مساء - على قناة beIN SPORT HD 4

مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم



بايرن ميونخ ضد هوفنهايم - الساعة الرابعة والنصف مساء

بوروسيا دورتموند ضد أوجسبورج - الساعة الرابعة والنصف مساء

أينتراخت فرانكفورت ضد هيرتا برلين - الساعة الرابعة والنصف مساء

يونيون برلين ضد بوروسيا مونشنجلادباخ - الساعة الرابعة والنصف مساء

فيردر بريمن ضد شالكه - الساعة الرابعة والنصف مساء

لايبزيج ضد باير ليفركوزن - الساعة السابعة والنصف مساء

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي اليوم



مونبيلييه ضد لانس - الساعة السادسة مساء - على قناة beIN SPORT HD 6

مارسيليا ضد رين - الساعة العاشرة مساء - على قناة beIN SPORT HD 6

مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم



الفيصلي ضد التعاون - الساعة الثالثة إلا الثلث عصرا - على قناة السعودية الرياضية

أبها ضد الشباب - الساعة الثالثة عصرا - على قناة السعودية الرياضية

الاتفاق ضد الاتحاد - الساعة الخامسة مساء - على قناة السعودية الرياضية

موعد مباراة كأس السوبر السعودي اليوم



الهلال ضد النصر - الساعة السابعة والربع مساء - على قناة السعودية الرياضية

مواعيد مباريات كأس أمم أفريقيا للمحليين اليوم



مالي ضد الكونغو - الساعة السادسة مساء - على قناة beIN SPORT HD 7

جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد الكاميرون - الساعة التاسعة مساء - على قناة beIN SPORT HD 7

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم



المقاولون العرب ضد إنبي - الساعة الخامسة مساء - على قناة أون تايم سبورت

الإسماعيلي ضد بيراميدز - الساعة السابعة والنصف مساء - على قناة أون تايم سبورت











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المصدر : ملاعب



