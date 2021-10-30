السبت 30-10-2021
الوكيل الاخباري

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وفيات السبت 2021/10/30

السبت، 30-10-2021 12:04 م

مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

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الوكيل الاخباري - تقام اليوم السبت 30 - 10 - 2021، العديد من المباريات الهامة في مختلف ملاعب العالم :

وتاليا مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة:

الدوري الإنجليزي
1:30  ليستر سيتي X آرسنال - beIN Sports 1 HD Premium
4:00  ليفربول X برايتون - beIN Sports 1 HD Premium
4:00  مانشستر سيتي X كريستال بالاس - beIN Sports Connect
4:00  نيوكاسل X تشيلسي - beIN Sports Connect
6:30  توتنهام X مانشستر يونايتد - beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني 
2:00  إلتشي X ريال مدريد - beIN Sports 1 HD Premium
9:00  برشلونة X ألافيس - beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإيطالي 
3:00  أتالانتا X لاتسيو - Lega Serie A YouTube
6:00  هيلاس فيرونا X يوفنتوس - Lega Serie A YouTube

الدوري الألماني 
3:30  يونيون برلين X بايرن ميونخ - beIN Sports Fr 5 HD max
3:30  بروسيا دورتموند X كولن - beIN Sports Fr 6 HD max

الدوري السعودي 
6:50  الفيحاء X النصر - قناة SSC1 HD

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