مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

الوكيل الاخباري - تقام اليوم السبت 30 - 10 - 2021، العديد من المباريات الهامة في مختلف ملاعب العالم :



وتاليا مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة:



الدوري الإنجليزي

1:30 ليستر سيتي X آرسنال - beIN Sports 1 HD Premium

4:00 ليفربول X برايتون - beIN Sports 1 HD Premium

4:00 مانشستر سيتي X كريستال بالاس - beIN Sports Connect

4:00 نيوكاسل X تشيلسي - beIN Sports Connect

6:30 توتنهام X مانشستر يونايتد - beIN Sports 1 HD Premium



الدوري الإسباني

2:00 إلتشي X ريال مدريد - beIN Sports 1 HD Premium

9:00 برشلونة X ألافيس - beIN Sports 1 HD Premium



الدوري الإيطالي

3:00 أتالانتا X لاتسيو - Lega Serie A YouTube

6:00 هيلاس فيرونا X يوفنتوس - Lega Serie A YouTube



الدوري الألماني

3:30 يونيون برلين X بايرن ميونخ - beIN Sports Fr 5 HD max

3:30 بروسيا دورتموند X كولن - beIN Sports Fr 6 HD max



الدوري السعودي

6:50 الفيحاء X النصر - قناة SSC1 HD

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