مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

الوكيل الاخباري - تقام اليوم السبت 30 - 10 - 2021، العديد من المباريات الهامة في مختلف ملاعب العالم :
وتاليا مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة:
الدوري الإنجليزي
1:30 ليستر سيتي X آرسنال - beIN Sports 1 HD Premium
4:00 ليفربول X برايتون - beIN Sports 1 HD Premium
4:00 مانشستر سيتي X كريستال بالاس - beIN Sports Connect
4:00 نيوكاسل X تشيلسي - beIN Sports Connect
6:30 توتنهام X مانشستر يونايتد - beIN Sports 1 HD Premium
الدوري الإسباني
2:00 إلتشي X ريال مدريد - beIN Sports 1 HD Premium
9:00 برشلونة X ألافيس - beIN Sports 1 HD Premium
الدوري الإيطالي
3:00 أتالانتا X لاتسيو - Lega Serie A YouTube
6:00 هيلاس فيرونا X يوفنتوس - Lega Serie A YouTube
الدوري الألماني
3:30 يونيون برلين X بايرن ميونخ - beIN Sports Fr 5 HD max
3:30 بروسيا دورتموند X كولن - beIN Sports Fr 6 HD max
الدوري السعودي
6:50 الفيحاء X النصر - قناة SSC1 HD
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