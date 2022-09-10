مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تقام اليوم السبت 10 - 9 -2022 العديد من المباريات المهمة في مختلف ملاعب العالم أهمها مباريات الدوري الاسباني و الايطالي و الالماني و الفرنسي و السعودي.



مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة



رايو فاليكانوX فالنسيا– الساعة 3 مساء



إسبانيولX إشبيلية – الساعة 5:15 مساء



قاديشX برشلونة – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1



أتلتيكو مدريدX سيلتا فيجو – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1





مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة



نابوليX سبيزيا– الساعة 4 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1



إنتر ميلانX تورينو – الساعة 7 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1



سامبدورياX ميلان – الساعة 10:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1





مواعيد مباريات الدوري الألماني



بايرن ميونخX شتوتجارت– الساعة 4:30 مساء



لايبزيجX بوروسيا دورتموند – الساعة 4:30 مساء



آينتراخت فرانكفورتX فولفسبورج– الساعة 4:30 مساء



شالكةX بوخوم – الساعة 7:30 مساءا







مواعيد مباريات الدورية الفرنسي والقنوات الناقلة



بارس سان جيرمانX ستاد بريست 29– الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 2



مارسيلياX ليل– الساعة 10 مساءا





مواعيد مباريات مباريات الدوري السعودي



الفيحاءX التعاون– الساعة 6:45 مساءا



النصر X ضمك– الساعة 9 مساءا





موعد مباراة كأس السوبر الإفريقي



الوداد X نهضة بركان– الساعة 10 مساءا

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