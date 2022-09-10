السبت 10-09-2022
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السبت، 10-09-2022 12:16 م

مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري - تقام اليوم السبت 10 - 9 -2022 العديد من المباريات المهمة في مختلف ملاعب العالم أهمها مباريات الدوري الاسباني و الايطالي و الالماني و الفرنسي و السعودي.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
 
رايو فاليكانوX فالنسيا– الساعة 3 مساء

إسبانيولX إشبيلية – الساعة 5:15 مساء

قاديشX برشلونة – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

أتلتيكو مدريدX سيلتا فيجو – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1


مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
 
نابوليX سبيزيا– الساعة 4 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

إنتر ميلانX تورينو – الساعة 7 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

سامبدورياX ميلان – الساعة 10:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1


مواعيد مباريات الدوري الألماني 
 
بايرن ميونخX شتوتجارت– الساعة 4:30 مساء

لايبزيجX بوروسيا دورتموند – الساعة 4:30 مساء

آينتراخت فرانكفورتX  فولفسبورج– الساعة 4:30 مساء

شالكةX بوخوم – الساعة 7:30 مساءا



 مواعيد مباريات الدورية الفرنسي والقنوات الناقلة
 
بارس سان جيرمانX ستاد بريست 29– الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 2

مارسيلياX ليل– الساعة 10 مساءا


مواعيد مباريات مباريات الدوري السعودي
 
الفيحاءX التعاون– الساعة 6:45 مساءا

النصر X ضمك– الساعة 9 مساءا

 
موعد مباراة كأس السوبر الإفريقي
 
الوداد X نهضة بركان– الساعة 10 مساءا

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