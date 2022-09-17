مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تقام اليوم السبت 17 - 9 - 2022 العديد من المباريات بمختلف ملاعب العالم، على رأسها وولفرهامبتون ضد مانشستر سيتي فى الدوري الإنجليزي، فضلا عن مواجهة برشلونة ضد إلتشي فى الدوري الإسباني.



مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة



وولفرهامبتون X مانشستر سيتي – الساعة 2:30 ظهرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium



نيوكاسل يونايتد X بورنموث – الساعة 5 عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium



توتنهام X ليستر سيتي – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium



مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة



ريال مايوركا X ألميريا – الساعة 3 ظهرا على قناة beIN Sports Connect



برشلونة X إلتشي – الساعة 5:15 عصرا على قناة beIN Sports Connect



فالنسيا X سيلتا فيجو – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports Connect

أتلتيك بيلباو X رايو فاليكانو – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports Connect

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة



بولونيا X إمبولي – الساعة 4 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 1

سبيزيا X سامبدوريا – الساعة7 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

تورينو X ساسولو – الساعة 9:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات الدوري الألماني



بوروسيا دورتموند X شالكه 04 – الساعة 4:30 عصرا



باير ليفركوزن X فيردر بريمن – الساعة 4:30 عصرا



أوجسبورج X بايرن ميونخ – الساعة 4:30 عصرا



شتوتجارت X آينتراخت فرانكفورت – الساعة 4:30 عصرا



بوروسيا مونشنجلادباخ X لايبزيج – الساعة 7:30 مساء



مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

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مونبلييه X ستراسبورج – الساعة 6 مساء



ليل X تولوز – الساعة 10 مساء

ملاعب