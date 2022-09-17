مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تقام اليوم السبت 17 - 9 - 2022 العديد من المباريات بمختلف ملاعب العالم، على رأسها وولفرهامبتون ضد مانشستر سيتي فى الدوري الإنجليزي، فضلا عن مواجهة برشلونة ضد إلتشي فى الدوري الإسباني.
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
وولفرهامبتون X مانشستر سيتي – الساعة 2:30 ظهرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium
نيوكاسل يونايتد X بورنموث – الساعة 5 عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium
توتنهام X ليستر سيتي – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
ريال مايوركا X ألميريا – الساعة 3 ظهرا على قناة beIN Sports Connect
برشلونة X إلتشي – الساعة 5:15 عصرا على قناة beIN Sports Connect
فالنسيا X سيلتا فيجو – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports Connect
أتلتيك بيلباو X رايو فاليكانو – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports Connect
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
بولونيا X إمبولي – الساعة 4 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 1
سبيزيا X سامبدوريا – الساعة7 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1
تورينو X ساسولو – الساعة 9:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1
مواعيد مباريات الدوري الألماني
بوروسيا دورتموند X شالكه 04 – الساعة 4:30 عصرا
باير ليفركوزن X فيردر بريمن – الساعة 4:30 عصرا
أوجسبورج X بايرن ميونخ – الساعة 4:30 عصرا
شتوتجارت X آينتراخت فرانكفورت – الساعة 4:30 عصرا
بوروسيا مونشنجلادباخ X لايبزيج – الساعة 7:30 مساء
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
مونبلييه X ستراسبورج – الساعة 6 مساء
ليل X تولوز – الساعة 10 مساء
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