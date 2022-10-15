مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تقام اليوم السبت 15-10 - 2022 العديد من المباريات بمختلف ملاعب العالم، على رأسها توتنهام ضد إيفرتون فى الدوري الإنجليزي، وأتلتيكو مدريد مع أتلتيك بيلباو بالدوري الإسباني، بالإضافة إلى مواجهات حاسمة في دوري أبطال أفريقيا أبرزها مباراة الأهلي ضد الاتحاد المنستيري.



مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة





ليستر سيتي × كريستال بالاس– الثانيةوالنصف ظهرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium



فولهام × بورنموث– الخامسة عصرا



وولفرهامبتون ×نوتينجهام فورست– الخامسة عصرا



توتنهام × إيفرتون – السابعة والنصف مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium



مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة





جيرونا X قاديش – الساعة 3 ظهرا على قناة beIN Sports Connect



فالنسياX إلتشي– الساعة 5:15 عصرا



ريال ماريوكا X إشبيلية – الساعة 7:30 مساء



أتلتيك بيلباوX أتلتيكو مدريد– الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium



مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة



تورينوX يوفنتوس– الساعة 7 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 1



أتلانتاX ساسولو– الساعة 9:45 مساء على قناةAD SPORTS Premium 1



مواعيد مباريات الدوري الألماني



آينتراخت فرانكفورت X باير ليفركوزن– الساعة 4:30 عصرا



فولفسبورج X بوروسيا مونشنجلادباخ– الساعة 4:30 عصرا



شتوتجارتX بوخوم – الساعة 4:30 عصرا



لايبزيج X هيرتا برلين– الساعة 7:30 مساء



مواعيد مباريات الدوري الفرنسي





لوريان X ستاد ريمس– الساعة 6 مساء



لانس X مونبلييه– الساعة 10 مساء



مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا

مازيمبي - جمهورية الكونغو × فيبرس - أوغندا - الساعة 4 عصرا

رويال ليبوباردس - إسواتيني × كوتون سبورت - الكاميرون - الساعة 3 عصرا



الأهلي × الاتحاد المنستيري- الساعة7 مساء على قناة أون سبورت



الترجي الرياضي - تونس × بلاتو يونايتد - نيجيريا - الساعة 7 مساء



الرجاء المغربي × جمعية نيجيليك - النيجر - الساعة 8 مساء



الأهلي طرابلس × المريخ السوداني - الساعة 8 مساء



شبيبة القبائل الجزائري - ساحل العاج× أسكو كارا - توجو- الساعة 9 مساء

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