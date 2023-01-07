مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم السبت 7 -1- 2023 عدد من المباريات اليوم على رأسها مواجهة فياريال ضد ريال مدريد بالدوري الإسباني، والبحرين ضد الإمارات في كأس خليجي 25، فضلا عن مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي.



مواعيد مباريات كأس الخليج العربي والقنوات الناقلة

البحرين X الإمارات – الساعة 4:15 مساء على قناة Al Iraqiya Sports HD



الكويت X قطر – الساعة 7:15 مساء على قناة Al Iraqiya Sports HD







مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

فياريال X ريال مدريد – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 1



ريال مايوركا X بلد الوليد – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1



إسبانيول X جيرونا – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports HD 1







مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

فيورنتينا X ساسولو – الساعة 5 عصرا على قناة AD Sports



يوفنتوس X أودينيزي – الساعة 8 مساء على قناة AD Sports



مونزا X انتر ميلان – الساعة 10:45 مساء على قناة AD Sports







مواعيد مباريات كأس الإتحاد الإنجليزي

بريستون نورث ايند X هيديرسفيلد تاون – الساعة 3:30 ظهرا



توتنهام X بورتسموث – الساعة 3:30 ظهرا



فوريست جرين X برمنجهام سيتي – الساعة 3:30 ظهرا



كريستال بالاس X ساوثهامتون – الساعة 3:30 ظهرا



ريدينج X واتفورد – الساعة 3:30 ظهرا



جيلينجهام X ليستر سيتي – الساعة 3:30 ظهرا



ميدلزبره X برايتون – الساعة 6 مساء



تشيسترفيلد X وست بروميتش – الساعة 6 مساء



بورام وود X أكرينجتون ستانلي – الساعة 6 مساء



بورنموث X بيرنلي – الساعة 6 مساء



فليتوود X كوينز بارك رينجرز – الساعة 6 مساء



بلاكبول X نوتينجهام فورست – الساعة 6مساء



هال سيتي X فولهام – الساعة 6 مساء



ميلوول X شيفيلد يونايتد – الساعة 6 مساء



شروسبري تاون X سندرلاند – الساعة 6 مساء



إبسويتش تاون X روثيرهام يونايتد – الساعة 6 مساء



برينتفورد X وست هام يونايتد – الساعة 8:30 مساء



كوفنتري سيتي X ريكسهام – الساعة 8:30 مساء



لوتن تاون X ويجان أثليتيك – الساعة 8:30 مساء



جريمسبي تاون X بيرتن ألبيون – الساعة 8:30 مساء



شيفيلد وينزداي X نيوكاسل يونايتد – الساعة 11 مساء



ليفربول X وولفرهامبتون – الساعة 11 مساء







مواعيد مباريات كأس فرنسا

راسينج كلوب X لا تامبونايسي – الساعة 3 ظهرا



إيفرو X باستيا – الساعة 3 ظهرا



هيير X مارسيليا – الساعة 5:30 عصرا



أفرانش X ستاد بريست 29 – الساعة 5:30 عصرا



لينا مونتليري X لانس – الساعة 5:30 عصرا



ستراسبورج X كليرمون فوت 63 – الساعة 5:30 عصرا



ليون X ميتز – الساعة 5:30 عصرا



موناكوX روديز – الساعة 8 مساء



لو بوي X نيس – الساعة 8 مساء



بلابينيك X فان – الساعة 8 مساء



جرانفيل X نيور – الساعة 8 مساء



تاوون X أميان – الساعة 8 مساء



فيليريبت تهيل X أنيسي – الساعة 8 مساء



ايه اف فيرويا X نانت – الساعة 8 مساء



بوردو X رين – الساعة 10:45 مساء







مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

الفيحاء X الباطن - الساعة 3:30 ظهرا على قناة 1 SSC HD



الاتفاق X أبها – الساعة 6 مساء على قناة 1 SSC HD







مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

بيراميدز X غزل المحلة – الساعة 3:45 ظهرا على قناة on time sport



المصري البورسعيدي X الاتحاد السكندري – الساعة 8 مساء على قناةon time sport



سيراميكا كليوباترا X فيوتشر – الساعة 8 مساء على قناة 2 on time sport

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