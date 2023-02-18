السبت 18-02-2023
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السبت، 18-02-2023 02:42 م

مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم السبت 18 - 2 - 2023 عدداً من المباريات المهمة، على رأسها مباراة نيوكاسل يونايتد ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي، فضلا عن مباريات دوري أبطال أفريقيا في مقدمتها مباراة الأهلي مع الهلال السوداني.

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة
 
الهلال X الأهلي – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 4

فيبرس X حوريا – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 3

سيمبا X الرجاء – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 4   

فيتا كلوب X  بيترو أتلتيكو – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 3       

شباب  بلوزداد X الترجي – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 4    

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
أستون فيلا X آرسنال – الساعة 3:30 ظهرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium                 

برينتفورد X كريستال بالاس – الساعة 6 مساء                     

برايتون X فولهام – الساعة 6 مساء                

تشيلسي X ساوثهامتون – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium  

إيفرتون X ليدز يونايتد – الساعة 6 مساء  على قناة beIN Sports 3 HD Premium                   

نوتينجهام  X مانشستر سيتي – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium                                  

وولفرهامبتون X بورنموث – الساعة 6 مساء            

نيوكاسل يونايتد X ليفربول – الساعة 7:308 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium          

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة  
ريال سوسيداد  X سيلتا فيجو – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 1

ريال بيتيس X بلد الوليد – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 1                

ريال مايوركا X فياريال – الساعة 8:30 مساء على قناةbeIN Sports HD 1  

أوساسونا X ريال مدريد – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports HD 1         

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة    
سامبدوريا X بولونيا – الساعة 5 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 1            

مونزا X ميلان – الساعة 8 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1                      

انتر ميلان  X أودينيزي – الساعة 10:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1           
مواعيد مباريات الدوري الألماني  
بوروسيا مونشنجلادباخ X  بايرن ميونخ – الساعة 5:30 عصرا              

فولفسبورج X لايبزيج – الساعة 5:30 عصرا           

بوخوم X فرايبورج – الساعة 5:30 عصرا     

شتوتجارت X كولن – الساعة 5:30 عصرا              

آينتراخت فرانكفورت X فيردر بريمن – الساعة 8:30 مساء

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي  
نيس X ستاد ريمس – الساعة 7 مساء               

ستراسبورج X أنجيه – الساعة 11 مساء

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة
الفتح   X الباطن  - الساعة 4 عصرا على قناةSSC 1   

الخليج X ضمك – الساعة 6 مساء على قناةSSC 1   

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