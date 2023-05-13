السبت 13-05-2023
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السبت، 13-05-2023 02:54 م

مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري -  تشهد ملاعب العالم اليوم السبت 13 - 5 - 2023 العديد من المباريات في مختلف المسابقات، على رأسها مباراة ريال مدريد وخيتافي في الدوري الإسباني ومانشستر يونايتد ضد وولفرهامبتون وأستون فيلا مع توتنهام وتشيلسي مع نوتينجهام في الدوري الإنجليزي.

كما يشهد نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا مواجهة قوية بين الوداد المغربي وضيفه صن داونز، بالإضافة إلى مباراة الإسماعيلي والزمالك في الدوري المصري.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
 
ليدز يونايتد× نيوكاسل يونايتد- الساعة 2:30 عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium

أستون فيلا× توتنهام- الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports 3 HD Premium

تشيلسي× نوتينجهام فورست- الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports Connect

كريستال بالاس× بورنموث- الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD Xtra 1

مانشستر يونايتد× وولفرهامبتون- الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

ساوثهامتون× فولهام- الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD Xtra 2

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مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
 
ريال سوسييداد× جيرونا- الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 1

أوساسونا× ألميريا- الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 1

فياريال× أتلتيك بيلباو- الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

ريال مدريد× خيتافي- الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
 
ساليرنيتانا× أتلاتنا- الساعة 4 عصرا

سبيزيا× ميلان- الساعة 7 مساء على قناة Setanta Sports 1 Eurasia HD

× ساسولو- الساعة 9:45 مساء على قناة Setanta Sports 1 Eurasia HD

مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة
 
بايرن ميونخ×  شالكه 04 - الساعة 4:30 عصرا على قناة TOD App - beIN SPORTS

يونيون برلين×  فرايبورج- الساعة 4:30 عصرا

آينتراخت فرانكفورت× ماينز 05  - الساعة 4:30 عصرا

فولفسبورج×  هوفنهايم- الساعة 4:30 عصرا على قناة TOD App - beIN SPORTS

 بوخوم× أوجسبورج- الساعة 4:30 عصرا

بوروسيا دورتموند× بوروسيا مونشنغلادباخ- الساعة 7:30 مساء على قناة TOD App - beIN SPORTS

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة
 
 ستراسبورج× نيس- الساعة 6 مساء

باريس سان جيرمان× اجاكسيو- الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports Connect

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا

الوداد× صن داونز- الساعة 10مساء

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
 
 الإسماعيلي× الزمالك- الساعة 7 مساء على قناة أون سبورت

مواعيد مباريات كأس العرش المغربي
 
 الجيش الملكي× الفتح الرياضي- الساعة 7 مساء

 

ملاعب

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