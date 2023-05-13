مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم السبت 13 - 5 - 2023 العديد من المباريات في مختلف المسابقات، على رأسها مباراة ريال مدريد وخيتافي في الدوري الإسباني ومانشستر يونايتد ضد وولفرهامبتون وأستون فيلا مع توتنهام وتشيلسي مع نوتينجهام في الدوري الإنجليزي.



كما يشهد نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا مواجهة قوية بين الوداد المغربي وضيفه صن داونز، بالإضافة إلى مباراة الإسماعيلي والزمالك في الدوري المصري.



مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة



ليدز يونايتد× نيوكاسل يونايتد- الساعة 2:30 عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium



أستون فيلا× توتنهام- الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports 3 HD Premium



تشيلسي× نوتينجهام فورست- الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports Connect



كريستال بالاس× بورنموث- الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD Xtra 1



مانشستر يونايتد× وولفرهامبتون- الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium



ساوثهامتون× فولهام- الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD Xtra 2

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مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة



ريال سوسييداد× جيرونا- الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 1



أوساسونا× ألميريا- الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 1



فياريال× أتلتيك بيلباو- الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1



ريال مدريد× خيتافي- الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1



مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة



ساليرنيتانا× أتلاتنا- الساعة 4 عصرا



سبيزيا× ميلان- الساعة 7 مساء على قناة Setanta Sports 1 Eurasia HD



× ساسولو- الساعة 9:45 مساء على قناة Setanta Sports 1 Eurasia HD



مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة



بايرن ميونخ× شالكه 04 - الساعة 4:30 عصرا على قناة TOD App - beIN SPORTS



يونيون برلين× فرايبورج- الساعة 4:30 عصرا



آينتراخت فرانكفورت× ماينز 05 - الساعة 4:30 عصرا



فولفسبورج× هوفنهايم- الساعة 4:30 عصرا على قناة TOD App - beIN SPORTS



بوخوم× أوجسبورج- الساعة 4:30 عصرا



بوروسيا دورتموند× بوروسيا مونشنغلادباخ- الساعة 7:30 مساء على قناة TOD App - beIN SPORTS



مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة



ستراسبورج× نيس- الساعة 6 مساء



باريس سان جيرمان× اجاكسيو- الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports Connect



مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا



الوداد× صن داونز- الساعة 10مساء



مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة



الإسماعيلي× الزمالك- الساعة 7 مساء على قناة أون سبورت



مواعيد مباريات كأس العرش المغربي



الجيش الملكي× الفتح الرياضي- الساعة 7 مساء

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