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السبت، 27-05-2023 04:32 م

مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم السبت 27 - 5 - 2023 العديد من المباريات  في مختلف المسابقات، على رأسها مواجهة إشبيلية وريال مدريد في الدوري الإسباني، بالإضافة إلى مباراتين حاسمتين على لقب الدوري الألماني بوروسيا دورتموند وماينز وكولن مع بايرن ميونخ.

 
كما يشهد الدوري السعودي اليوم مواجهات حاسمة لتحديد صاحب لقب النسخة الحالية، عندما يلتقي الاتحاد مع الفيحاء والنصر مع الاتفاق.

مواعيد مباريات كأس الإمارات والقنوات الناقلة 
 

العين X الشارقة – الساعة 6:35 مساء على قناة  AD Sports 1 HD

مواعيد مباريات كأس العالم للشباب 
 

الدومينيكان X إيطاليا – الساعة 9 مساء
 
البرازيل X نيجيريا – الساعة 9 مساء
 
كولومبيا X السنغال – الساعة 12 مساء

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة 
 

إشبيلية X ريال مدريد – الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports HD 1 

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة  
 

سبيزيا X تورينو – الساعة 4 عصرا
 
ساليرنيتانا X أودينيزي – الساعة 4 عصرا
 
فيورنتينا X روما – الساعة 7 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1
 
انتر ميلان X أتلانتا – الساعة 9:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات الدوري الألماني 
 

بوروسيا دورتموند X ماينز 05
 
لايبزيج X شالكه 04 – الساعة 4:30 عصرا
 
يونيون برلين X فيردر بريمن – الساعة 4:30 عصرا
 
كولن X بايرن ميونخ – الساعة 4:30 عصرا
 
بوروسيا مونشنجلادباخ X أوجسبورج – الساعة 4:30 عصرا
 
آينتراخت فرانكفورت X فرايبورج – الساعة 4:30 عصرا
 
فولفسبورج X هيرتا برلين – الساعة 4:30 عصرا
 
بوخوم X باير ليفركوزن – الساعة 4:30 عصرا
 
شتوتجارت X هوفنهايم – الساعة 4:30 عصرا 

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي 
 

أنجيه X تروا – الساعة 10 مساء
 
كليرمون فوت 63 X لوريان –  الساعة 10 مساء
 
ليل X نانت –  الساعة 10 مساء
 
مونبلييه X نيس –  الساعة 10 مساء
 
ليون X ستاد ريمس  –  الساعة 10 مساء
 
مارسيليا X ستاد بريست 29 –  الساعة 10 مساء
 
لانس X اجاكسيو –  الساعة 10 مساء
 
ستراسبورج X باريس سان جيرمان – الساعة 10 مساء
 
رين X موناكو –  الساعة 10 مساء
 
تولوز X أوكسير–  الساعة 10 مساء

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة
 

الشباب X التعاون – الساعة 9 مساء
 
الاتفاق X النصر – الساعة 9 مساء على قناة SSC 2
 
الفتح X ضمك – الساعة 9 مساء
 
الرائد X الخليج – الساعة 9 مساء
 
أبها X الهلال – الساعة 9 مساء على قناة SSC 3
 
الطائي X الوحدة – الساعة 9 مساء
 
الباطن X العدالة – الساعة 9 مساء
 
الفيحاء X الاتحاد – الساعة 9 مساء على قناة SSC 1
مواعيد مباريات الدوري التونسي
 اتحاد تطاوين × الاتحاد المنستيري- الساعة 4 عصرا

الصفاقسي× النجم الساحلي- الساعة 6 مساء

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