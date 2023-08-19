السبت 19-08-2023
الوكيل الاخباري

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السبت، 19-08-2023 01:25 م

مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم السبت 19-8-2023 عددا من المباريات أبرزها مباراة ليفربول الذي يلعب بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح أمام بورنموث، وتوتنهام مع مانشستر يونايتد، ومانشستر سيتي ضد نيوكاسل ، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر الدوري الإنجليزي.اضافة اعلان


وتقام أيضا مواجهات قوية في الدوري الإسباني على رأسها ريال مدريد مع ألميريا ، بالإضافة مباريات الدوري الإيطالي بين فروسينوني ونابولي وإنتر ميلان مع مونزا.

مواعيد مباريات كأس العالم للسيدات
 
السويد × استراليا- المباراة النهائية الساعة 11 صباحا

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
 
فولهام × برينتفورد- الساعة 5 مساء

ليفربول × بورنموث- الساعة 5 مساء

وولفرهامبتون × برايتون- الساعة 5 مساء

توتنهام × مانشستر يونايتد- الساعة 7:30 مساء

مانشستر سيتي× نيوكاسل يونايتد- الساعة 10 مساء

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
 
ريال سوسييداد× سيلتا فيجو- الساعة 6:30 مساء

ألميريا× ريال مدريد- الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

أوساسونا× أتلتيك بيلباو- الساعة 10:30 مساء

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
 
إمبولي× هيلاس فيرونا- الساعة 7:30 مساء

فروسينوني× نابولي- الساعة 7:30 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

إنتر ميلان× مونزا- الساعة 9:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

جنوي× فيورنتينا- الساعة 9:45 مساء

مواعيد مباريات الدوري الألماني
 
لايبزيج × باير ليفركوزن- الساعة 4:30 عصرا

فولفسبورج × هايدنهايم - الساعة 4:30 عصرا

بوروسيا مونشنجلادباخ× أوجسبورج- الساعة 4:30 عصرا

شتوتجارت × بوخوم- الساعة 4:30 عصرا

بوروسيا دورتموند × كولن- الساعة 7:30 مساء

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة
 
ليون × مونبلييه- الساعة 6 مساء

تولوز × باريس سان جيرمان- الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 2

مواعيد مباريات الدوري التركي
 
جالاتا سراي× طرابزون- الساعة 9:45 مساء

مواعيد مباريات الدوري السعودي
 
أبها× الرائد- الساعة 6 مساء

الهلال× الفيحاء- الساعة 9 مساء على قناة SSC HD

الاتحاد× الطائي- الساعة 9 مساء على قناة SSC HD

 مواعيد مباريات الدوري التونسي
 
اتحاد بن قردان× الأفريقي- الساعة 6:30 مساء

الترجي× مستقبل المرسي- الساعة 6:30 مساء

مواعيد مباريات دوري ابطال أفريقيا
 
دجابال - جزر القمر× اورلاندو بيراتس - جنوب إفريقيا- الساعة 3:30 عصرا

السلام بور - جنوب السودان× الهلال- السودان- الساعة 9 مساء

 




 

 


 

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