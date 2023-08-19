مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

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تشهد ملاعب العالم اليوم السبت 19-8-2023 عددا من المباريات أبرزها مباراة ليفربول الذي يلعب بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح أمام بورنموث، وتوتنهام مع مانشستر يونايتد، ومانشستر سيتي ضد نيوكاسل ، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر الدوري الإنجليزي.وتقام أيضا مواجهات قوية في الدوري الإسباني على رأسها ريال مدريد مع ألميريا ، بالإضافة مباريات الدوري الإيطالي بين فروسينوني ونابولي وإنتر ميلان مع مونزا.مواعيد مباريات كأس العالم للسيداتالسويد × استراليا- المباراة النهائية الساعة 11 صباحامواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلةفولهام × برينتفورد- الساعة 5 مساءليفربول × بورنموث- الساعة 5 مساءوولفرهامبتون × برايتون- الساعة 5 مساءتوتنهام × مانشستر يونايتد- الساعة 7:30 مساءمانشستر سيتي× نيوكاسل يونايتد- الساعة 10 مساءمواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلةريال سوسييداد× سيلتا فيجو- الساعة 6:30 مساءألميريا× ريال مدريد- الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1أوساسونا× أتلتيك بيلباو- الساعة 10:30 مساءمواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلةإمبولي× هيلاس فيرونا- الساعة 7:30 مساءفروسينوني× نابولي- الساعة 7:30 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1إنتر ميلان× مونزا- الساعة 9:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1جنوي× فيورنتينا- الساعة 9:45 مساءمواعيد مباريات الدوري الألمانيلايبزيج × باير ليفركوزن- الساعة 4:30 عصرافولفسبورج × هايدنهايم - الساعة 4:30 عصرابوروسيا مونشنجلادباخ× أوجسبورج- الساعة 4:30 عصراشتوتجارت × بوخوم- الساعة 4:30 عصرابوروسيا دورتموند × كولن- الساعة 7:30 مساءمواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلةليون × مونبلييه- الساعة 6 مساءتولوز × باريس سان جيرمان- الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 2مواعيد مباريات الدوري التركيجالاتا سراي× طرابزون- الساعة 9:45 مساءمواعيد مباريات الدوري السعوديأبها× الرائد- الساعة 6 مساءالهلال× الفيحاء- الساعة 9 مساء على قناة SSC HDالاتحاد× الطائي- الساعة 9 مساء على قناة SSC HDمواعيد مباريات الدوري التونسياتحاد بن قردان× الأفريقي- الساعة 6:30 مساءالترجي× مستقبل المرسي- الساعة 6:30 مساءمواعيد مباريات دوري ابطال أفريقيادجابال - جزر القمر× اورلاندو بيراتس - جنوب إفريقيا- الساعة 3:30 عصراالسلام بور - جنوب السودان× الهلال- السودان- الساعة 9 مساء