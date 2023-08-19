مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري -
تشهد ملاعب العالم اليوم السبت 19-8-2023 عددا من المباريات أبرزها مباراة ليفربول الذي يلعب بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح أمام بورنموث، وتوتنهام مع مانشستر يونايتد، ومانشستر سيتي ضد نيوكاسل ، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر الدوري الإنجليزي.اضافة اعلان
وتقام أيضا مواجهات قوية في الدوري الإسباني على رأسها ريال مدريد مع ألميريا ، بالإضافة مباريات الدوري الإيطالي بين فروسينوني ونابولي وإنتر ميلان مع مونزا.
مواعيد مباريات كأس العالم للسيدات
السويد × استراليا- المباراة النهائية الساعة 11 صباحا
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
فولهام × برينتفورد- الساعة 5 مساء
ليفربول × بورنموث- الساعة 5 مساء
وولفرهامبتون × برايتون- الساعة 5 مساء
توتنهام × مانشستر يونايتد- الساعة 7:30 مساء
مانشستر سيتي× نيوكاسل يونايتد- الساعة 10 مساء
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
ريال سوسييداد× سيلتا فيجو- الساعة 6:30 مساء
ألميريا× ريال مدريد- الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1
أوساسونا× أتلتيك بيلباو- الساعة 10:30 مساء
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
إمبولي× هيلاس فيرونا- الساعة 7:30 مساء
فروسينوني× نابولي- الساعة 7:30 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1
إنتر ميلان× مونزا- الساعة 9:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1
جنوي× فيورنتينا- الساعة 9:45 مساء
مواعيد مباريات الدوري الألماني
لايبزيج × باير ليفركوزن- الساعة 4:30 عصرا
فولفسبورج × هايدنهايم - الساعة 4:30 عصرا
بوروسيا مونشنجلادباخ× أوجسبورج- الساعة 4:30 عصرا
شتوتجارت × بوخوم- الساعة 4:30 عصرا
بوروسيا دورتموند × كولن- الساعة 7:30 مساء
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة
ليون × مونبلييه- الساعة 6 مساء
تولوز × باريس سان جيرمان- الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 2
مواعيد مباريات الدوري التركي
جالاتا سراي× طرابزون- الساعة 9:45 مساء
مواعيد مباريات الدوري السعودي
أبها× الرائد- الساعة 6 مساء
الهلال× الفيحاء- الساعة 9 مساء على قناة SSC HD
الاتحاد× الطائي- الساعة 9 مساء على قناة SSC HD
مواعيد مباريات الدوري التونسي
اتحاد بن قردان× الأفريقي- الساعة 6:30 مساء
الترجي× مستقبل المرسي- الساعة 6:30 مساء
مواعيد مباريات دوري ابطال أفريقيا
دجابال - جزر القمر× اورلاندو بيراتس - جنوب إفريقيا- الساعة 3:30 عصرا
السلام بور - جنوب السودان× الهلال- السودان- الساعة 9 مساء