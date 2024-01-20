السبت 20-01-2024
الوكيل الاخباري
 

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السبت، 20-01-2024 02:14 م

مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري - يقام اليوم السبت 20-1-2024 العديد من المباريات في مختلف المسابقات، على رأسها مواجهات بطولة كأس أفريقيا 2023، التي يتنافس على لقبها 24 منتخبا، إذ يلتقي منتخب الجزائر وبوركينا فاسو، وتونس ضد مالي، وموريتانيا مع أنجولا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات للبطولة.

كما تشهد مباريات كأس أمم آسيا، مواجهتين، عندما يلتقي منتخب الأردن ضد كوريا الجنوبية، والبحرين مع ماليزيا.

بينما يستضيف فريق أرسنال نظيره كريستال بالاس، ضمن منافسات الجولة 21 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2023-2024، ويواجه فريق ميلان نظيره أودينيزي في الدوري الإيطالي.

مواعيد مباريات كأس أمم أفريقيا 2023
الجزائر ضد بوركينا فاسو- الساعة 5 عصرا -beIN Sports HD 1 Max
 
موريتانيا ضد أنجولا- الساعة 8 مساء -beIN Sports HD 1 Max

 
تونس ضد مالي – الساعة 11 مساء -beIN Sports HD 1 Max

مواعيد مباريات كأس آسيا
الأردن ضد كوريا الجنوبية- الساعة 2:30 ظهرا- SSC1 HD
 
البحرين ضد ماليزيا- الساعة 5:30 مساء- SSC1 HD

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي
أرسنال ضد كريستال بالاس – الساعة 3:30 عصرا - beIN Sports HD 1
 
 برينتفورد ضد نوتينجهام فورست– الساعة 8:30 مساء -beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني
رايو فاليكانو ضد لاس بالماس – الساعة 4 عصرا
 
فياريال ضد ريال ماريوكا  – الساعة 6:15 مساء
 
فالنسيا ضد أتلتيك بيلباو – الساعة 8:30 مساء
 
سيلتا فيجو ضد ريال بيتيس  – الساعة 11 مساء

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي
روما ضد هيلاس فيرونا- الساعة 8 مساء
 
أودينيزي ضد ميلان- الساعة 10:45 مساء

مواعيد مباريات الدوري الألماني
كولن ضد بوروسيا دورتموند – الساعة 5:30 مساء
 
بوخوم ضد شتوتجارت – الساعة 5:30 مساء
 
هايدنهايم ضد فولفسبورج - الساعة 5:30 مساء
 
دار مشتات 98 ضد فرانكفورت- الساعة 5:30 مساء
 
لايبزيج ضد ليفركوزن- الساعة 8:30 مساء

مواعيد مباريات الدوري التركي
بينديك سبور ضد بشتكاش – الساعة 7 مساء

مواعيد مباريات كأس فرنسا
نانت ضد ستاد لافال – الساعة 4:30 عصرا
 
روديز ضد موناكو- الساعة 7:30 مساء
 
أورليان ضد باريس سان جيرمان – الساعة 10:45 مساء

مواعيد مباريات بطولة الوحدة الإماراتية
الاتفاق ضد أم صلال – الساعة 5:15 عصرا
 
الوحدة ضد الزمالك – الساعة 7:30 مساء

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