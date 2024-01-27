مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - يقام اليوم السبت 27-1-2024 العديد من المباريات في مختلف المسابقات، على رأسها انطلاق مباريات في دور الـ16 من بطولة كأس أمم أفريقيا والتي تتسم بالمزيد من المتعة والإثارة والحماس في مختلف الملاعب المضيفة للحدث الكروي القاري، وتستمر حتى 11 فبراير المقبل.



تنطلق مباريات ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا 2023 اليوم، عندما يلتقي منتخب أنجولا مع ناميبيا وقمة نيجيريا ضد الكاميرون.



كما يلتقي فريق برشلونة مع نظيره فياريال، ويلعب لاس بالماس ضد ريال مدريد ضمن منافسات الجولة 22 من عمر مسابقة الدوري الإسباني الممتاز.



مواعيد مباريات كأس أمم أفريقيا اليوم

أنجولا ضد ناميبيا- الساعة 8 مساء - beIN Sports HD 1 Max



نيجيريا ضد الكاميرون- الساعة 11 مساء- beIN Sports HD 1 Max



مواعيد مباريات الدوري الإسباني

ريال سوسييداد ضد رايو فاليكانو – الساعة 4 عصرا -beIN Sports HD 3

لاس بالماس ضد ريال مدريد – الساعة 6:15 مساء -beIN Sports HD 3



برشلونة ضد فياريال – الساعة 8:30 مساء-beIN Sports HD 3



ريال ماريوكا ضد ريال بيتيس – الساعة 11 مساء-beIN Sports HD 3



مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

أتلاتنا ضد أودينيزي- الساعة5 عصرا



يوفنتوس ضد إمبولي- الساعة 8 مساء-beIN Sports Fr 4 HD max

ميلان ضد بولونيا- الساعة 10:45 مساء-beIN Sports 2 FR



مواعيد مباريات الدوري الألماني

فولسفبورج ضد كولن – الساعة 5:30 مساء



أوجسبورج ضد بايرن ميونخ – الساعة 5:30 مساء



شتوتجارت ضد لايبزيج– الساعة 5:30 مساء



باير ليفركوزن ضد بورسيا مونشنجلادباخ – الساعة 8:30مساء



مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

نيس ضد ميتز – الساعة 7 مساء



مارسيليا ضد موناكو- الساعة 11 مساء



مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي

شيفلد يونايتد ضد برايتون – الساعة 6 مساء



ليستر سيتي ضد برمنجهام سيتي- الساعة 6 مساء



إيفرتون ضد لوتون تاون – الساعة 6 مساء



فولهام ضد نيوكاسل يونايتد – الساعة 10 مساء



مواعيد مباريات الدوري الجزائري

شباب بلوزداد ضد شبيبة الساورة – الساعة 8 مساء

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