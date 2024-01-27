السبت 27-01-2024
الوكيل الاخباري
 

الامن العام : عملية انقاذ صعبة في إربد - صورة

رئيس الديوان الملكي الهاشمي يلتقي شيوخ ووجهاء وأبناء وبنات عشائر قبيلة بلي

اشتباكات عنيفة في غزة

وفاة و8 اصابات بحادث تصادم في جرش

استشهاد نازح في مقر الهلال الأحمر الفلسطيني بخان يونس

السلط تسجل أعلى كمية هطول مطري خلال الساعات الـ 48 الماضية

سرايا القدس تقصف خط إمداد للجيش الإسرائيلي

ستة شهداء في قصف الاحتلال على مدينة غزة وجنوب القطاع

المصفاة: تعبئة نحو 1.4 مليون أسطوانة غاز خلال أسبوع

تشييع جثمان الشهيد قسام ياسين إلى مثواه الأخير في جنين

السبت، 27-01-2024 03:48 م

مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

1202427113248177463077


الوكيل الإخباري - يقام اليوم السبت 27-1-2024 العديد من المباريات في مختلف المسابقات، على رأسها انطلاق مباريات في دور الـ16 من بطولة كأس أمم أفريقيا والتي تتسم بالمزيد من المتعة والإثارة والحماس في مختلف الملاعب المضيفة للحدث الكروي القاري، وتستمر حتى 11 فبراير المقبل.

تنطلق مباريات ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا 2023 اليوم، عندما يلتقي منتخب أنجولا مع ناميبيا وقمة نيجيريا ضد الكاميرون.
 
كما يلتقي فريق برشلونة مع نظيره فياريال، ويلعب لاس بالماس ضد ريال مدريد  ضمن منافسات الجولة 22 من عمر مسابقة الدوري الإسباني الممتاز.

مواعيد مباريات كأس أمم أفريقيا اليوم
أنجولا ضد ناميبيا-  الساعة 8 مساء - beIN Sports HD 1 Max
 
نيجيريا ضد الكاميرون-  الساعة 11 مساء- beIN Sports HD 1 Max

مواعيد مباريات الدوري الإسباني
ريال سوسييداد ضد رايو فاليكانو – الساعة 4 عصرا -beIN Sports HD 3
لاس بالماس ضد ريال مدريد – الساعة 6:15 مساء -beIN Sports HD 3

برشلونة ضد فياريال – الساعة 8:30 مساء-beIN Sports HD 3

ريال ماريوكا ضد ريال بيتيس  – الساعة 11 مساء-beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي
أتلاتنا ضد أودينيزي- الساعة5 عصرا 
 
يوفنتوس ضد إمبولي- الساعة 8 مساء-beIN Sports Fr 4 HD max
ميلان ضد بولونيا- الساعة 10:45 مساء-beIN Sports 2 FR

مواعيد مباريات الدوري الألماني
فولسفبورج ضد كولن – الساعة 5:30 مساء
 
أوجسبورج ضد بايرن ميونخ  – الساعة 5:30 مساء
 
شتوتجارت ضد لايبزيج– الساعة 5:30 مساء
 
باير ليفركوزن ضد بورسيا مونشنجلادباخ – الساعة 8:30مساء

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
نيس ضد ميتز – الساعة 7 مساء
 
مارسيليا ضد موناكو- الساعة 11 مساء

مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي
شيفلد يونايتد ضد برايتون – الساعة 6 مساء
 
ليستر سيتي ضد برمنجهام سيتي- الساعة 6 مساء
 
إيفرتون ضد لوتون تاون – الساعة 6 مساء
 
فولهام ضد نيوكاسل يونايتد – الساعة 10 مساء
 
مواعيد مباريات الدوري الجزائري
شباب بلوزداد ضد شبيبة الساورة – الساعة 8 مساء

اضافة اعلان

 

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
Image1_1202427154649868254784

إصابة جديدة بمنتخب مصر قبل مواجهة الكونغو

120242711321333931135 (1)

يوفنتوس يواجه امبولي لتعزيز صدارة الدوري الإيطالي

1202427121443826206857 (1)

طريق مصر والمغرب إلى النهائي الحلم

1202427124423942367869

وصول صفقة البايرن الجديدة إلى ميونخ .. صورة

120242713187907531038

الاتحاد الآسيوي يعاقب المنتخب السعودي قبل مواجهة كوريا

120242713922969501197

قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر والكونغو

أخبار متعلقة
120247122617634946913

برشلونة يقرر التحرك نحو هدف السيتي وباريس

120247112847854047709

نجم يونايتد السابق يعرض نفسه على برشلونة

1202461138346609990

صفقة برشلونة المحتملة تشعل حماس الجمهور

1202439579659094677

برشلونة ينهي الجدل.. الكشف عن رقم قميص روكي

120242145247639740174

برشلونة مهدد بخسارة صفقة جديدة

120242104148174002626

أجندة مزدحمة في انتظار برشلونة مع بداية 2024