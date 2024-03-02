السبت 02-03-2024
الوكيل الاخباري
 

الرئيس الإيراني: على واشنطن الاستماع لصوت مواطنيها الرافضين للإبادة بغزة

هيئة بحرية بريطانية: هجوم على سفينة قبالة ساحل المخا باليمن

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الدفاع المدني يخلي مصاباً سقط من اعلى شق صخري في الديسة - فيديو

فرنسا تتهم إسرائيل بمنع وصول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

وزارة الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير غينيا

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مصدر مصري رفيع المستوى : استئناف مفاوضات التهدئة بالقاهرة يوم غد الأحد

تزامناً مع شهر رمضان .. مصر تشهد إنقلاب على حالة الطقس

نادي الأسير الفلسطيني: الاحتلال اعتقل 10 فلسطينيين في الضفة

السبت، 02-03-2024 03:09 م

مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم السبت 2 - 3 - 2024 عدد من المباريات في مختلف المسابقات ، يتصدرها مباراة نوتينجهام فورست ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي، فضلا عن مباراة فالنسيا ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني.

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة   
صن داونز X مازيمبي – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 4   

بيراميدزX نواذيبو – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 6       

سيمبا X جوانينج جالاكسي – الساعة 7 مساء     

الوداد X أسيك ميموزا – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 6     

الترجي X الهلال – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 6

بيترو أتلتيكو X النجم الساحلي – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 2  

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة     
برينتفورد X تشيلسي – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 2           

إيفرتون X وست هام يونايتد – الساعة 6 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 2                      
فولهام X برايتون – الساعة 6 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 3           

نيوكاسل يونايتد X وولفرهامبتون – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 9                   
نوتينجهام فورست X ليفربول – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 1  

توتنهام هوتسبير X كريستال بالاس – الساعة 6 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 1      

لوتون تاون X أستون فيلا – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1               
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة     
إشبيلية X ريال سوسييداد – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 3

رايو فاليكانو X قاديش – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 3

خيتافي X لاس بالماس – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3

فالنسيا X ريال مدريد – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports HD 1          

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 مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة     
أودينيزي X ساليرنيتانا – الساعة 5 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 1  

مونزا X روما – الساعة 8 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1             


تورينو  Xفيورنتينا – الساعة 10:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1                

مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة     
يونيون برلين X بوروسيا دورتموند – الساعة 5:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 5                     

ماينز 05 X بوروسيا مونشنجلادباخ – الساعة 5:30 عصرا          

بوخوم X لايبزيج – الساعة 5:30 عصرا                   

هايدنهايم X آينتراخت فرانكفورت – الساعة 5:30 عصرا             

دارمشتات 98 X أوجسبورج – الساعة 5:30 عصرا                    

فولفسبورج X شتوتجارت – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports HD 5                
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة   
ستاد ريمس X ليل – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 4         

كليرمون فوت 63 X مارسيليا – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports HD 4              
مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة  
الخليج X الشباب – الساعة 5 عصرا على قناة SSC               

ضمك X الاتفاق – الساعة 5 عصرا على قناة 2 SSC            

الأهلي X الفتح – الساعة 8 مساء على قناة SSC   

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة  
الإسماعيلي  X بلدية المحلة – الساعة 8 مساء على قناة on time sport 

 

ملاعب 

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