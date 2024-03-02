مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم السبت 2 - 3 - 2024 عدد من المباريات في مختلف المسابقات ، يتصدرها مباراة نوتينجهام فورست ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي، فضلا عن مباراة فالنسيا ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني.



مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

صن داونز X مازيمبي – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 4



بيراميدزX نواذيبو – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 6



سيمبا X جوانينج جالاكسي – الساعة 7 مساء



الوداد X أسيك ميموزا – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 6



الترجي X الهلال – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 6



بيترو أتلتيكو X النجم الساحلي – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 2



مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

برينتفورد X تشيلسي – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 2



إيفرتون X وست هام يونايتد – الساعة 6 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 2

فولهام X برايتون – الساعة 6 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 3



نيوكاسل يونايتد X وولفرهامبتون – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 9

نوتينجهام فورست X ليفربول – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 1



توتنهام هوتسبير X كريستال بالاس – الساعة 6 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 1



لوتون تاون X أستون فيلا – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

إشبيلية X ريال سوسييداد – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 3



رايو فاليكانو X قاديش – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 3



خيتافي X لاس بالماس – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3



فالنسيا X ريال مدريد – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports HD 1

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مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

أودينيزي X ساليرنيتانا – الساعة 5 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 1



مونزا X روما – الساعة 8 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1





تورينو Xفيورنتينا – الساعة 10:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1



مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة

يونيون برلين X بوروسيا دورتموند – الساعة 5:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 5



ماينز 05 X بوروسيا مونشنجلادباخ – الساعة 5:30 عصرا



بوخوم X لايبزيج – الساعة 5:30 عصرا



هايدنهايم X آينتراخت فرانكفورت – الساعة 5:30 عصرا



دارمشتات 98 X أوجسبورج – الساعة 5:30 عصرا



فولفسبورج X شتوتجارت – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports HD 5

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

ستاد ريمس X ليل – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 4



كليرمون فوت 63 X مارسيليا – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

الخليج X الشباب – الساعة 5 عصرا على قناة SSC



ضمك X الاتفاق – الساعة 5 عصرا على قناة 2 SSC



الأهلي X الفتح – الساعة 8 مساء على قناة SSC



مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

الإسماعيلي X بلدية المحلة – الساعة 8 مساء على قناة on time sport

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