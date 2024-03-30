السبت 30-03-2024
الوكيل الاخباري
 

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السبت، 30-03-2024 03:03 م

مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم السبت 30 - 3 - 2024 عدد من المباريات في مختلف المسابقات، يتصدرها مباراة بايرن ميونخ ضد بوروسيا دورتموند في الدوري الألماني، فضلا عن برشلونة ضد لاس بالماس في الدوري الإسباني.
 
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
 
نيوكاسل يونايتد X وست هام يونايتد – الساعة 3:30 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1    

بورنموث X إيفرتون – الساعة 6 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 1


تشيلسي X بيرنلي – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 2    


نوتينجهام فورست X كريستال بالاس – الساعة 6 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 2     


شيفيلد يونايتد X فولهام – الساعة 6 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 3

توتنهام هوتسبير X لوتون تاون – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 1 


أستون فيلا X وولفرهامبتون – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports HD 2      

برينتفورد X مانشستر يونايتد – الساعة 11مساء على قناة beIN Sports HD 1    
  
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
 
خيتافي X إشبيلية – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 3    

ألميريا X أوساسونا – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 3   


فالنسيا X ريال مايوركا – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3    

برشلونة X لاس بالماس – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports HD 3 

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
 
نابولي X أتالانتا – الساعة 2:30 ظهرا على قناة AD SPORTS Premium 1   

جنوى X فروسينوني – الساعة 5 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 1        

تورينو X مونزا – الساعة 5 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 2    

لاتسيو X يوفنتوس – الساعة8 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1  


فيورنتينا X ميلان – الساعة 10:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1  

مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة
 
لايبزيج X ماينز 05 – الساعة 5:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 8  

باير ليفركوزن X هوفنهايم – الساعة 5:30 عصرا 

آينتراخت فرانكفورت X يونيون برلين – الساعة 5:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 9  

بوروسيا مونشنجلادباخ X فرايبورج – الساعة 5:30 عصرا

فيردر بريمن X فولفسبورج – الساعة 5:30 عصرا 

بايرن ميونخ X بوروسيا دورتموند – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1  

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة
 
ميتز X موناكو – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 4    

ليون X ستاد ريمس – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports HD 4 

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة
 
الهلال X الشباب – الساعة 10 مساء على قناة 1 SSC HD

النصر X الطائي – الساعة 10 مساء على قناة 2 SSC HD   

الوحدة X الفتح – الساعة 10 مساء على قناة 3 SSC HD   

الرياض X أبها – الساعة 10 مساء على قناة 4 SSC HD

مواعيد مباريات الدوري الامارات والقنوات الناقلة
 
العين X الشارقة – الساعة 9 مساء على قناة أبو ظبى الرياضية 1   

الوصل X خورفكان – الساعة 9 مساء على قناة أبو ظبى الرياضية 3    

البطائح X الجزيرة – الساعة 9 مساء على قناة أبو ظبى الرياضية 2   

مواعيد مباريات الدوري القطرى والقنوات الناقلة
 
العربي X الغرافة – الساعة 9:30 مساء على قناة الكأس القطرية 1  

قطر X الوكرة – الساعة 9:30 مساء على قناة الكأس القطرية 2

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة
 
مازيمبي X بيترو أتلتيكو – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 6  

يانج أفريكانز X صن داونز – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 6   

الترجي X أسيك ميموزا – الساعة 12 مساء على قناة beIN Sports HD 6

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