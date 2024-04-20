السبت 20-04-2024
الوكيل الاخباري
 

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السبت، 20-04-2024 03:57 م

مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم السبت 20 - 4 - 2024 عددا من المباريات في مختلف المسابقات، تتصدرها مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، فضلا عن مواجهة مازيمبي ضد الأهلي في دوري أبطال أفريقيا.اضافة اعلان


مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي والقنوات الناقلة 
 
مانشستر سيتي X تشيلسي – الساعة 7:15 مساءً على قناة beIN Sports HD 1 

 

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة
 
مازيمبي X الأهلي – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 6  

الترجي X صن داونز – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 6 

  

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة   
 
لوتون تاون X برينتفورد – الساعة 5 عصرا على قناة beIN Sports HD 1     

شيفيلد يونايتد X بيرنلي – الساعة 5 عصرا على قناة beIN SPORTS XTRA 2  


وولفرهامبتون X أرسنال – الساعة 9:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1    

 
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة   
 
سيلتا فيجو X لاس بالماس – الساعة 3 ظهرا على قناة beIN Sports HD 3 

رايو فاليكانو X أوساسونا – الساعة 5:15 عصرا على قناة beIN Sports HD 3    


فالنسيا X ريال بيتيس – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3   

جيرونا X قاديش – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 3 

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة   
 
إمبولي X نابولي – الساعة 7 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1   

هيلاس فيرونا X أودينيزي – الساعة 9:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1   
مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة   
 
فولفسبورج X بوخوم – الساعة 4:30 عصرا

كولن X دارمشتات 98 – الساعة 4:30 عصرا على قناة beIN SPORTS XTRA 1  

هوفنهايم X بوروسيا مونشنجلادباخ – الساعة 4:30 عصرا على قناة beIN SPORTS XTRA 3  

هايدنهايم X لايبزيج – الساعة 4:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 5    

يونيون برلين X بايرن ميونخ – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 5  

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة   
 
نانت X رين – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 4 

لانس X كليرمون فوت 63 – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة 
 
الأخدود X ضمك – الساعة 6 مساء على قناة 1 SSC HD     

الاتفاق X الوحدة  – الساعة 9 مساء على قناة 2 SSC HD    

الحزم X الاتحاد – الساعة 9 مساء على قناة 1 SSC HD 

 




 

 


 

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