مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري -

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تشهد ملاعب العالم اليوم السبت 20 - 4 - 2024 عددا من المباريات في مختلف المسابقات، تتصدرها مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، فضلا عن مواجهة مازيمبي ضد الأهلي في دوري أبطال أفريقيا.مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي والقنوات الناقلةمانشستر سيتي X تشيلسي – الساعة 7:15 مساءً على قناة beIN Sports HD 1مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلةمازيمبي X الأهلي – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 6الترجي X صن داونز – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 6مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلةلوتون تاون X برينتفورد – الساعة 5 عصرا على قناة beIN Sports HD 1شيفيلد يونايتد X بيرنلي – الساعة 5 عصرا على قناة beIN SPORTS XTRA 2وولفرهامبتون X أرسنال – الساعة 9:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلةسيلتا فيجو X لاس بالماس – الساعة 3 ظهرا على قناة beIN Sports HD 3رايو فاليكانو X أوساسونا – الساعة 5:15 عصرا على قناة beIN Sports HD 3فالنسيا X ريال بيتيس – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3جيرونا X قاديش – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 3مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلةإمبولي X نابولي – الساعة 7 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1هيلاس فيرونا X أودينيزي – الساعة 9:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلةفولفسبورج X بوخوم – الساعة 4:30 عصراكولن X دارمشتات 98 – الساعة 4:30 عصرا على قناة beIN SPORTS XTRA 1هوفنهايم X بوروسيا مونشنجلادباخ – الساعة 4:30 عصرا على قناة beIN SPORTS XTRA 3هايدنهايم X لايبزيج – الساعة 4:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 5يونيون برلين X بايرن ميونخ – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 5مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلةنانت X رين – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 4لانس X كليرمون فوت 63 – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 4مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلةالأخدود X ضمك – الساعة 6 مساء على قناة 1 SSC HDالاتفاق X الوحدة – الساعة 9 مساء على قناة 2 SSC HDالحزم X الاتحاد – الساعة 9 مساء على قناة 1 SSC HD