مودريتش يعلنها: ميسي أفضل لاعب في التاريخ ويستحق كأس العالم

الوكيل الإخباري - تحدث قائد منتخب كرواتيا، لوكا مودريتش، حول الخسارة أمام الأرجنتين في نصف نهائي كأس العالم 2022، كاشفًا عن كون ليونيل ميسي يعد الأفضل في التاريخ.



وحقق منتخب الأرجنتين الفوز على نظيره الكرواتي، بنتيجة 3 أهدف دون رد، ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم، ليواجه التانجو في النهائي، الفائز من مباراة المغرب وفرنسا مساء اليوم.



تصريحات مودريتش عن ليونيل ميسي

وقال لوكا في تصريحاته عقب المباراة: “كنا جيدين حتى ركلة الجزاء، والتي لم تكن ركلة جزاء بالنسبة لي، لا أتحدث عادة عن الحكام”.



وأضاف: “أود أن أهنئ الأرجنتين، لا أريد أن أسحب الفضل منهم، إنهم يستحقون أن يكونوا في النهائي، لكن تلك العقوبة الأولى دمرتنا”.



وأتم مودريتش تصريحاته، قائلًا”: “تهانينا لميسي، أتمنى التوفيق له في النهائي، إنه يخوض بطولة مذهلة ويظهر عظمته وجودته، أتمنى أن يفوز ميسي بكأس العالم، فهو أفضل لاعب في التاريخ ويستحقها”.



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