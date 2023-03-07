موعد مباراة الزمالك والنصر بكأس الملك سلمان للأندية

الوكيل الإخباري - يحظى موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المصري والنصر السعودي، بإهتمام كبير من قبل مشجعي ومتابعي كرة القدم العربية والعالمية في كل مكان حيث من المنتظر أن يلتقي الفريقان في إطار منافسات كأس الملك سلمان للأندية 2023.



وكانت قرعة كأس الملك سلمان للأندية 2023، قد أسفرت عن وقوع كل من الزمالك المصري والنصر السعودي في مجموعة واحدة، يتواجد فيها فريقان آخران يتحددان بنهاية الدور الأول، ويترقب انطلاق أحداث المباراة قطاع عريض من محبي وعشاق كرة القدم في جميع أنحاء المعمورة.



يذكر أن الزمالك سيواجه النصر في الجولة الثالثة من دور المجموعات، حيث سيلتقي الفارس الأبيض أولًا مع المتأهل الخامس من الدور الأول، ويلعب النصر مع المتأهل الثاني من الدور الأول.



وسيواجه الفارص الأبيض نظيره العالمي في الفترة بين 25 إلى 29 من شهر يوليو/تموز



ومن المقرر أن يبدأ دور المجموعات يوم 20 أغسطس/ آب، وستلعب البطولة كاملةً في السعودية بين أبها والباحة والطائف.

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