موقع ملاعب يرصد حصاد الدوري الإسباني بعد مرور جولتين

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الوكيل الإخباري - أنس عشااختتمت مساء الإثنين منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم بتعادل أوساسونا وسيلتا فيجو بدون أهداف، في المواجهة التي أقيمت على ملعب أل سادار في مدينة بامبلونا .وشهدت الجولة تعثر قطبي الكلاسيكو، فتعادل ريال مدريد مدريد مع ليفانتي بنتيجة (3/3)، بينما برشلونة فتعادل مع بيلباو بهدف لمثله، أما حامل اللقب أتلتيكو مدريد وإشبيلية فواصلا الانتصارات بفوزهما على إلتشي وخيتافي تواليا، كما تعادل فالنسيا مع غرناطة.ويتقاسم فريقا إشبيلية وأتلتيكو مدريد صدارة الترتيب بـ 6 نقاط، فيما تمتلك فرق ريال مدريد، برشلونة، فالنسيا وريال مايوركا 4 نقاط، ولسوسيداد 3 نقاط من فوز وخسارة حتى الآن .ويتصدر نجم إشبيلية الجديد لاميلا قائمة الهدافين بـ 3 أهداف، رفقة نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور، ونجم أتلتيكو مدريد أنخيل كوريا، بينما سجل مهاجمي برشلونة براثوايت وريال مدريد كريم بنزيما هدفين، وهو الرصيد ذاته للاعب سوسيداد ميكيل اويارزابال، لاعب بيتيس ميكيل اويارزابال ولاعب فالنسيا كارلوس سولر باراغان.