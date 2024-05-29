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الأربعاء، 29-05-2024 03:08 م

مولر لا يفكر في الاعتزال قبل يورو 2024

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الوكيل الإخباري -  لا يساور النجم الألماني المخضرم توماس مولر أي أفكار بشأن اعتزال كرة القدم، وهو يستعد للمشاركة في بطولته الكبرى الثامنة.

ويوجد مولر، نجم فريق بايرن ميونيخ الألماني، ضمن قائمة منتخب بلاده، المشارِكة في بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024)، التي تستضيفها ألمانيا في الفترة من 14 يونيو (حزيران) حتى 14 يوليو (تموز) المقبلين.

وقال مولر للصحافيين، في المعسكر التدريبي لمنتخب ألمانيا قبل البطولة: «لست في صدد إنهاء مشواري الكروي، ولكني أنظر للمهام التي تنتظرنا. وسنرى بعد ذلك ما سيحدث».

وشارك مولر (34 عاماً) في 128 مباراة دولية، وسجل خلالها 45 هدفاً، ويوجد مع منتخب ألمانيا في النسخ الأربع الأخيرة من كأس العالم، التي شهدت فوزه مع الفريق بمونديال 2014 بالبرازيل، وخروجه من مرحلة المجموعات في نسختَي 2018 و2022 بروسيا وقطر على الترتيب، بالإضافة لنيله المركز الثالث في نسخة جنوب أفريقيا 2010.

وشدد مولر، الذي يستعد حالياً للظهور في النسخة الرابعة على التوالي من كأس الأمم الأوروبية: «لم أكن قريباً على الإطلاق من الاعتزال».

أضاف مولر: «لا يعني ذلك أنه يمكنك حجز مكانك في المنتخب الوطني»، مشيراً إلى أن المدرب هو الذي يختار اللاعبين، لكنه أكد في الوقت ذاته: «أشعر دائماً بأنني في حالة جيدة جداً هنا».


أحرز مولر 10 أهداف في كأس العالم، لكنه لم يتمكّن أبداً من هز الشباك في أمم أوروبا، وهو ما يجعله يرغب الآن في تغيير الأمر الواقع، رغم أنه قال: «لست مضطراً لتسوية أي نوع من الحسابات».

ولا يبدو مولر من النجوم الأساسيين في خطط يوليان ناغلسمان، مدرب منتخب ألمانيا، في أمم أوروبا المقبلة، لكنه لا يزال عنصراً مهماً من الممكن أن يستعين به الفريق في الأوقات الحاسمة.

ويلعب منتخب ألمانيا، الساعي للتتويج بكأس الأمم الأوروبية للمرة الرابعة في تاريخه والانفراد بالرقم القياسي بوصفه أكثر المنتخبات فوزاً باللقب الذي يتقاسمه حالياً مع منتخب إسبانيا، في المجموعة الأولى بمرحلة المجموعات، برفقة منتخبات أسكوتلندا، والمجر، وسويسرا.

يذكر أن منتخب ألمانيا سيلعب مباراته الافتتاحية في البطولة ضد منتخب أسكوتلندا في 14 يونيو المقبل.

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