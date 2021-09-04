ميساء جبارة بعد التفوق على رونالدو : سأواصل العمل !!

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الوكيل الإخباري - أنس عشاقالت نجمة المنتخب الوطني الأردني لكرة القدم ميساء جبارة أنها تفاجأت بتواجدها بين أفضل 10 هدافين وهدافات بتاريخ منتخبات كرة القدم وتفوقها على البرتغالي كريستيانو رونالدو .وقالت جبارة بحديث خاص لموقع ملاعب : " الأمر لم يخطر ببالي حتى، لم يكن متوقعا ولا حتى في الخيال، سعيدة جدا وسأوصل العمل والتعب لتحقيق المزيد".وكانت منصات الاتحاد الدولي على مواقع التواصل الاجتماعي قد نشرت اسماء المتصدرات الثمانية للاهداف الدولية واللواتي يتفوقن على رونالدو، حيث يعتبر الاتحاد الدولي ملف الاهداف مشتركا بين الذكور والاناث من ناحية تصنيفات اجمل هدف او افضل المسجلين.وجاءت لاعبتنا الاردنية وقائدة منتخبنا الوطني ميساء جبارة بالمركز السابع على الترتيب بتسجيلها ١١٣ هدف دولي رفقة النشميات، فيما يتصدر رونالدو هدافي الرجال بـ 111 هدف ويحل بالمركز التاسع على سلم ترتيب هدافي كرة القدم الدولية بالمجمل .