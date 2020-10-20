ميسي في دائرة المنافسة مع 9 أساطير في تاريخ كرة القدم

الوكيل الإخباري _ كشفت مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية عن قائمة اللاعبين العشرة في مركز المهاجم الأيمن. المرشحين لدخول تشكيلة أفضل فريق في تاريخ كرة القدم. والتي سيتم الإعلان عنها في ديسمبر المقبل.



وتضم القائمة حالياً اللاعبين النجم الأرجنتيني قائد برشلونة الإسباني “ليونيل ميسي”، والجناح الهولندي “آريين روبن”.



ويدخل ميسي بالمنافسة في الاستفتاء مع زميله السابق صامويل إيتو، إضافة إلى كل من لويس فيغو، دافيد بيكهام، جورج بيست، جارينشيا، جيرزينهو، كيفن كيجان، ستانلي ماتيوس وآريين روبن.



كما أعلنت المجلة الفرنسية اليوم، قائمة أفضل 10 لاعبين في مركز رأس الحربة، وضمت: دينيس بيركامب، يوهان كرويف، كيني دالجليش، إيزيبيو، ساندور كوسيتش، جيرد مولر، روماريو، رونالدو، ماركو فان باستن، وجورج وايا.



وكانت “فرانس فوتبول”، بدأت قبل أسابيع اختيار فريق الأحلام، الذي سيتشكل من أفضل 11 لاعباً في تاريخ كرة القدم.



وبدأ الأمر بانتقاء الأفضل في مركز حراسة المرمى، والظهير الأيمن، وقلب الدفاع، والظهير الأيسر. ثم أعلنت المجلة عن المرشحين في مركز خط الوسط الدفاعي وخط الوسط الهجومي.



المصدر : ملاعب

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