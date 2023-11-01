ميسي وبرشلونة.. صفقة وشيكة قبل الوداع الأخير

الوكيل الإخباري - لم ينقطع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن فريقه الأسبق برشلونة الإسباني رغم التقلبات الكبيرة في مسيرته على مدار العامين الماضيين.



رحل ميسي عن البارسا في صيف 2021 بسيناريو مؤلم للغاية، لا يليق بالإنجازات الخارقة مع الفريق الكتالوني على مدار 15 عاما.



فشلت إدارة برشلونة في تجديد عقد ميسي، ليرحل باكيا، لتضيع بهجة انتصاره مع منتخب الأرجنتين بلقب كوبا أمريكا في العام نفسه.



انتقل ميسي (36 عاما) إلى باريس سان جيرمان سريعا، وعانى كثيرا على مدار موسمين في حديقة الأمراء، وفقا لتأكيداته في كل ظهور رسمي.



فقد "ليو" بريقه في العاصمة الفرنسية وتعرض لكثير من صافرات الاستهجان، لتزيد أزمته النفسية أكثر فأكثر بعد الابتعاد عن البارسا.



لكن ميسي استغل فترته بقميص بي إس جي، ليكون جاهزا بدنيا وفنيا حتى حقق حلمه الأكبر بالفوز بكأس العالم 2022، في قطر.



وفي ظل الصعاب قفز النجم الأرجنتيني سريعا من السفينة الباريسية المضطربة بمجرد انتهاء تعاقده في 30 يونيو/حزيران الماضي، لينتقل إلى هدوء إنتر ميامي الأمريكي.



وبرر ميسي خطوته الأولى خارج حدود أوروبا بعد سنوات طويلة، لرغبته في الابتعاد عن الضغوط قليلا بعد فترته العصيبة مع باريس.



لم ينقطع التواصل بين ميسي وبرشلونة رغم توقيعه عقدا مع النادي الأمريكي ينتهي في 2025.



ووسط نشوة فوزه بالكرة الذهبية للمرة الثامنة في مسيرته، لم ينس ميسي سيرة البارسا، وأنه كان يتمنى أن يتحقق حلم الفوز بالمونديال، وهو في كتالونيا.



كما أشاد قائد منتخب الأرجنتين بالقوام الحالي لبرشلونة، وأنه قادر على الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، في إشارة تامة لاقتناعه بالمشروع الجديد.



في المقابل، تجاهل "ليو" الحديث عن باريس سان جيرمان تماما، بل ترك الباب مفتوحا أمام استمراره في الملاعب، ولم يحدد موعدا محددا لاعتزاله.



ولمح ليونيل ميسي وسط أحاديثه الإعلامية بأنه يتمنى الفوز بلقب كأس العالم 2026، مما يرجح التكهنات بإمكانية العودة مجددا إلى برشلونة.



أحلام ميسي في الظهور بمونديال 2026، تثير التكهنات بشأن صفقة وشيكة تعيده إلى برشلونة بعد انتهاء مغامرته مع ميامي، وقبل وداعه الأخير للملاعب.



وما يعزز من هذا الاتجاه، تصريحات مدرب برشلونة، تشافي هيرنانديز، وكذلك رئيس النادي، خوان لابورتا، الذي أكد في أكثر من مناسبة بأن النادي ينتظر عودة ميسي لتكريمه في ملعب كامب نو بعد إعادة افتتاحه مجددا في نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

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