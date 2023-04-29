ميسي ومبابي على رأس قائمة باريس أمام لوريان

الوكيل الإخباري - أعلن كريستوف جالتييه، مدرب باريس سان جيرمان، قائمة فريقه لمباراة لوريان المقررة غدا الأحد، ضمن منافسات الجولة ال33 من الدوري الفرنسي.



وشهدت اختيارات كريستوف جالتييه، غياب كل من: ريناتو سانشيز، ونيمار دا سيلفا.



وجاءت قائمة باريس على النحو التالي:



أشرف حكيمي، سيرجيو راموس، ماركينيوس، ماركو فيراتي، كيليان مبابي، فابيان رويز، خوان بيرنات، دانيلو بيريرا، سيرجيو ريكو، فيتينيا، نونو مينديز، كارلوس سولير، ليونيل ميسي، الشدالي بيتشيابو، زائير إيمري، إسماعيل غربي، إلياس حسني، هوجو إيكيتيكي، ألكسندر لوتيلييه، جيانلويجي دوناروما.



ويحتل باريس سان جيرمان صدارة جدول الترتيب في الدوري الفرنسي ب75 نقطة، بفارق 8 نقاط عن مارسيليا صاحب المركز الثاني.

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