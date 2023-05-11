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الخميس، 11-05-2023 04:39 م

ميسي ونيمار يعترضان طريق ريال مدريد نحو مبابي

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الوكيل الإخباري - لم يفقد مسؤولو نادي ريال مدريد الإسباني، الأمل في التعاقد مع كيليان مبابي مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

في هذا الصدد، ذكرت صحيفة "تيليجراف" البريطانية أن إدارة الملكي بصدد تخصيص ميزانية ضخمة، في الصيف المقبل، لبدء عهد جديد من الجلاكتيكوس.

وأشارت إلى أن الريال لن يكتفي بالسعي نحو جود بيلينجهام نجم وسط بوروسيا دورتموند فقط، بل ينوي الضغط على بي إس جي بعرض ضخم لم يكشف عن قيمته.

وأضافت الصحيفة أن ريال مدريد يعتبر مبابي حجر الأساس في بناء فريق جديد يسيطر على أوروبا لعشر سنوات مقبلة.

ولفتت أيضا إلى أن مهمة ريال مدريد لن تكون سهلة لأكثر من سبب، حيث فشل في ضم مبابي خلال مناسبات سابقة في أعوام 2017 و2021 و2022.

كما أن النادي الباريسي ينوي بناء فريق جديد يرتكز على اللاعبين الفرنسيين مثل مبابي وزاير إيمري، في ظل اقتناع الإدارة مؤخرا بالاستغناء عن النجمين ليونيل ميسي ونيمار جونيور.

وينتهي تعاقد كيليان مبابي (24 عاما) مع بي إس جي في صيف 2025.

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